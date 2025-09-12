https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/israil-savunma-bakani-katzin-numarasi-yayildi-goruntulu-arama-israil-basinina-yansidi-1099304973.html
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarası yayıldı: Görüntülü arama İsrail basınına yansıdı
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya saldırısının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarası ele geçirildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının telefon numarasını yaymasının ardından Katz, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.Açıklamasında Katz, şu ifadeleri kullandı:Olay, İsrail basınında da geniş yer buldu. Özellikle Türk sosyal medya kullanıcılarının Katz'ı görüntülü aramasının ardından İsrail basını, 'Türk hackerlar'ın Katz'ı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve 'hackerlar'ın görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını yazdı.
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya saldırısının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarası ele geçirildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının telefon numarasını yaymasının ardından Katz, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Açıklamasında Katz, şu ifadeleri kullandı:
Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor.
Onlar beni aramaya ve tehdit etmeye devam edecekler, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim.
Olay, İsrail basınında da geniş yer buldu. Özellikle Türk sosyal medya kullanıcılarının Katz'ı görüntülü aramasının ardından İsrail basını, 'Türk hackerlar'ın Katz'ı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve 'hackerlar'ın görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını yazdı.