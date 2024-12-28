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Yoga ve sağlıklı yaşam: Uzun yaşamın sırrı yoga olabilir mi?
Yoga ve sağlıklı yaşam: Uzun yaşamın sırrı yoga olabilir mi?
Sputnik Türkiye
Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, yoga ve iyimserlikte gizli olabilir. Yoga, yaşlılık döneminde beden ve zihin sağlığını destekleyerek yaşam kalitesini... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:33+0300
2024-12-28T11:33+0300
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Yoga, yaşlanma sürecinde sağlığı destekleyen pek çok faydayla ilişkilendirilen bir uygulama olarak tanımlanabilir. Peki, yoga, uzun bir yaşamın sırrı olabilir mi? Birçok uzun yaşamış birey, sağlıklı ve uzun bir ömrü yoga, iyimserlik ve küçük şeylere değer verme alışkanlıklarına bağlıyor. Yoga, özellikle zihinsel sağlığı koruma konusunda önemli bir yardımcı olarak öne çıkmakta. Uzmanlar yaşlandıkça yoga pratiği hala sürdürülebileceğini ancak daha rahat bir şekilde, örneğin sandalye üzerinde yapılabileceğini belirtiyor.Yoganın sağlık üzerindeki faydaları geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yoga, yaşlılıkta sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir; özellikle kan basıncını, kan yağ seviyelerini ve obeziteyi azaltarak yaşa bağlı hastalıkların etkilerini en aza indirir. Bunun yanı sıra, depresyon, stres ve kaygıyı hafifletmede de yoga önemli bir rol oynar. Ayrıca, yoga, sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eder.Yoganın hücre yaşlanmasını yavaşlattığı görüldüAraştırmalar, yoganın yaşlanma üzerinde hücresel düzeyde de etkili olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, yoga yapan katılımcıların telomeraz aktivitesinde yüzde 43'lük bir artış gözlemlenirken, sadece dinlenen katılımcılarda bu oran yüzde 4 civarında kalmıştır. Telomeraz enzimi, hücre yaşlanmasını yavaşlatan önemli bir faktördür.Bazı deneyimli yogiler, metabolizmalarını o kadar fazla azaltabiliyorlar ki, fizyolojik durumları kış uykusundaki hayvanlara benzer hale geliyor: nefes alma ve kalp atışları büyük ölçüde düşerken vücut sıcaklıkları da azalır. Hayvanlarda bu tür bir dinlenme evresinin yaşam süresini artırdığı gösterilmiştir. Bazı uzmanlar, aynı durumun insanlarda da geçerli olabileceğini savunuyor.Zihinsel sağlığın önemiYaşlandıkça zihinsel gerileme kaçınılmazdır. Yeni şeyler öğrenmek ve yeni anılar oluşturmak giderek zorlaşır. Bu, beynin özellikle yeni anıların oluşumunda önemli olan hipokampüsünün yaşla birlikte küçülmesiyle kendini gösterir.Ancak yoga yapanların beyin hacminin, aynı yaşlardaki yoga yapmayanlardan daha büyük olduğu bulunmuştur. Yoga ne kadar uzun süre yapılırsa, beyin hacmi o kadar büyük olur. Ayrıca meditasyonun bir parçası olan yoga, beynin daha genç yaşta kalmasına yardımcı olabilir.Yoga ve uzun yaşam arasındaki bağYoganın yaşam süresini uzatıp uzatmadığı konusunda doğrudan bir kanıt arayan bir çalışmada, yoga yapan katılımcıların ölüm riskinin, yapmayanlara göre yaklaşık yüzde 66 daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak yaş faktörü göz önüne alındığında, bu fark kaybolmuştur. Bu da yoganın doğrudan yaşam süresini uzatmak yerine, sağlıklı bir yaşlanmayı desteklediğini gösteriyor.Sonuç olarak, yoga yaşam süresini doğrudan uzatmasa da, sağlıklı ve zihinsel olarak fit kalmamıza yardımcı olmakta.
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yoga yaşlanma, uzun yaşam, yaşlılıkta yoga, sağlıklı yaşam, zihinsel sağlık, yaşlanma karşıtı, yoga faydaları, yaşlanmaya karşı yoga, yoga ile sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta sağlıklı yaşam, fiziksel sağlık, stres azaltma, depresyonla mücadele, yoga ve iyimserlik, sağlıklı beslenme, yaşlanmaya karşı zihinsel sağlık, yoga ve yaşlılık, yoga ile stres yönetimi, yoga pratiği, yoga ve fiziksel iyileşme
yoga yaşlanma, uzun yaşam, yaşlılıkta yoga, sağlıklı yaşam, zihinsel sağlık, yaşlanma karşıtı, yoga faydaları, yaşlanmaya karşı yoga, yoga ile sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta sağlıklı yaşam, fiziksel sağlık, stres azaltma, depresyonla mücadele, yoga ve iyimserlik, sağlıklı beslenme, yaşlanmaya karşı zihinsel sağlık, yoga ve yaşlılık, yoga ile stres yönetimi, yoga pratiği, yoga ve fiziksel iyileşme

Yoga ve sağlıklı yaşam: Uzun yaşamın sırrı yoga olabilir mi?

11:33 28.12.2024
© AP Photo / Victoria Jones / PAЖенщина во время занятия йогой в Лондоне
Женщина во время занятия йогой в Лондоне - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Victoria Jones / PA
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Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, yoga ve iyimserlikte gizli olabilir. Yoga, yaşlılık döneminde beden ve zihin sağlığını destekleyerek yaşam kalitesini artırır.
Yoga, yaşlanma sürecinde sağlığı destekleyen pek çok faydayla ilişkilendirilen bir uygulama olarak tanımlanabilir. Peki, yoga, uzun bir yaşamın sırrı olabilir mi? Birçok uzun yaşamış birey, sağlıklı ve uzun bir ömrü yoga, iyimserlik ve küçük şeylere değer verme alışkanlıklarına bağlıyor. Yoga, özellikle zihinsel sağlığı koruma konusunda önemli bir yardımcı olarak öne çıkmakta. Uzmanlar yaşlandıkça yoga pratiği hala sürdürülebileceğini ancak daha rahat bir şekilde, örneğin sandalye üzerinde yapılabileceğini belirtiyor.
Yoganın sağlık üzerindeki faydaları geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yoga, yaşlılıkta sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir; özellikle kan basıncını, kan yağ seviyelerini ve obeziteyi azaltarak yaşa bağlı hastalıkların etkilerini en aza indirir. Bunun yanı sıra, depresyon, stres ve kaygıyı hafifletmede de yoga önemli bir rol oynar. Ayrıca, yoga, sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eder.

Yoganın hücre yaşlanmasını yavaşlattığı görüldü

Araştırmalar, yoganın yaşlanma üzerinde hücresel düzeyde de etkili olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, yoga yapan katılımcıların telomeraz aktivitesinde yüzde 43'lük bir artış gözlemlenirken, sadece dinlenen katılımcılarda bu oran yüzde 4 civarında kalmıştır. Telomeraz enzimi, hücre yaşlanmasını yavaşlatan önemli bir faktördür.
Bazı deneyimli yogiler, metabolizmalarını o kadar fazla azaltabiliyorlar ki, fizyolojik durumları kış uykusundaki hayvanlara benzer hale geliyor: nefes alma ve kalp atışları büyük ölçüde düşerken vücut sıcaklıkları da azalır. Hayvanlarda bu tür bir dinlenme evresinin yaşam süresini artırdığı gösterilmiştir. Bazı uzmanlar, aynı durumun insanlarda da geçerli olabileceğini savunuyor.

Zihinsel sağlığın önemi

Yaşlandıkça zihinsel gerileme kaçınılmazdır. Yeni şeyler öğrenmek ve yeni anılar oluşturmak giderek zorlaşır. Bu, beynin özellikle yeni anıların oluşumunda önemli olan hipokampüsünün yaşla birlikte küçülmesiyle kendini gösterir.
Ancak yoga yapanların beyin hacminin, aynı yaşlardaki yoga yapmayanlardan daha büyük olduğu bulunmuştur. Yoga ne kadar uzun süre yapılırsa, beyin hacmi o kadar büyük olur. Ayrıca meditasyonun bir parçası olan yoga, beynin daha genç yaşta kalmasına yardımcı olabilir.

Yoga ve uzun yaşam arasındaki bağ

Yoganın yaşam süresini uzatıp uzatmadığı konusunda doğrudan bir kanıt arayan bir çalışmada, yoga yapan katılımcıların ölüm riskinin, yapmayanlara göre yaklaşık yüzde 66 daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak yaş faktörü göz önüne alındığında, bu fark kaybolmuştur. Bu da yoganın doğrudan yaşam süresini uzatmak yerine, sağlıklı bir yaşlanmayı desteklediğini gösteriyor.
Sonuç olarak, yoga yaşam süresini doğrudan uzatmasa da, sağlıklı ve zihinsel olarak fit kalmamıza yardımcı olmakta.
karın ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
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