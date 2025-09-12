https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bir-sehirde-toplu-tasima-ve-servis-ucretlerine-zam-geldi-1099328888.html

Bir şehirde toplu taşıma ve servis ücretlerine zam geldi

Antalya'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Kreş ve yurt ücretleri de güncelendi. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı devam toplantısından ulaşımda zam kararı çıkarken, kreş ve yurt ücretleri güncellendi, üniversite öğrencilerine eğitim desteği kabul edildi. Buna göre toplu taşımada tam ücret 27 liradan 35 liraya yükseltildi. Servis ücretleri de yüzde 20-25 oranında zamlandı. Toplu taşımada yeni tarife açıklandıEsnaf odalarının talebi doğrultusunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporuna göre, daha önce 27 TL olan şehir içi toplu taşımada tam ücret yüzde 29,63 artışla 35 TL'ye yükseltildi. İndirimli bilet 33 TL, öğrenci bileti 15 TL, kredi kartı ile ödeme 41 TL, kullan-at kart 38 TL ve aktarma ücreti ise 7,5 TL olarak belirlendi. Yeni tarifenin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Okul servis ücretleri de yüzde 20-25 arttıOkul servis ücretleri de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yeniden belirlendi. Devlet okullarında servis ücretleri yüzde 20-25 oranında arttı. Buna göre 0-3 kilometrede 2 bin 700 TL, 3-6 kilometrede 2 bin 800 TL, 6-9 kilometrede 2 bin 900 TL, 9-13 kilometrede 3 bin TL, 13 kilometre ve üzeri mesafelerde her kilometre için günlük 21 TL ilave ücret alınacak. Özel okullarda ise 0-3 kilometrede 3 bin 800 TL, 3-6 kilometrede 3 bin 900 TL, 6-9 kilometrede 4 bin TL, 9-12 kilometrede 4 bin 300 TL, 12-15 kilometrede 4 bin 500 TL olurken, 15 kilometre ve üzeri mesafelerde her kilometre için günlük 23 TL eklenecek.Kreş ve öğrenci yurdu ücretleri de belirlendiBuna göre 1 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında merkez ilçelerde (Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu) kreş ücreti KDV dahil 10 bin TL, diğer ilçelerde (Gazipaşa, Alanya, Serik, Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Manavgat, Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Korkuteli, Elmalı) 7 bin TL oldu. Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun aylık ücreti ise 2 bin TL olarak belirlendi.Üniversite öğrencilerine eğitim desteği kararı alındıAntalya'da ikamet eden ve üniversitelerde aktif kaydı bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında sekiz ay süreyle aylık bin 625 TL eğitim desteği verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

