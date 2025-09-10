https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/arakci-iran-ve-uaea-arasindaki-anlasma-tum-talepleri-dikkate-aliyor-1099241725.html
Arakçi: İran ve UAEA arasındaki anlaşma tüm talepleri dikkate alıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve UAEA arasındaki anlaşmanın Tahran'ın güvenlik koşullarının yanı sıra ajansın teknik ihtiyaçlarını da yansıtan... 10.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66659395a8caf7ea4cc86770ab221e14.jpg
Arakçi düzenlediği basın toplantısında, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliği anlaşmasının UAEA ve Tahran'ın güvenlikle ilgili tüm taleplerini dikkate aldığını söyledi.Arakçi, İran'ın UAEA ile işbirliğini yeniden başlatarak iyi niyetini gösterdiğini vurgulayarak “Bu anlaşma, İran'ın olağanüstü güvenlik koşullarının yanı sıra ajansın teknik ihtiyaçlarını da yansıtan pratik bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi.Anlaşmanın işbirliğinin devamı için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın vazgeçilmez haklarını güvence altına aldığını belirten Arakçi, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi sistemini öngören uluslararası kuruluşun garantilerinin yerine getirilmesi için pratik adımlar üzerinde anlaştıklarını ve bu adımların Tahran'ın daha önce kabul ettiği yasaya tam olarak uygun olduğunu da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve UAEA arasındaki anlaşmanın Tahran’ın güvenlik koşullarının yanı sıra ajansın teknik ihtiyaçlarını da yansıtan pratik bir işbirliği mekanizması öngördüğünü belirtti.
