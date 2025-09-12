https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/gurcistanda-aracinda-bomba-tasiyan-ukraynalilar-tutuklandi-rusyaya-goturdukleri-ogrenildi-1099325794.html

Gürcistan’da aracında bomba taşıyan Ukraynalılar tutuklandı: Rusya’ya götürdükleri öğrenildi

Gürcistan'da aracında bomba taşıyan Ukraynalılar tutuklandı: Rusya'ya götürdükleri öğrenildi

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Rusya’da terör eyleminde kullanmak üzere bomba taşıyan iki Ukrayna vatandaşının tutuklandığını belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, ülke üzerinden Rusya’ya giden Ukrayna vatandaşlarının kamyonetinden 2.4 kilo ağırlığında patlayıcı maddenin bulunduğu bildirildi.Açıklamada, Ukrayna plakalı Mercedes Benz marka bir kamyonetin, Ukrayna'dan yola çıkarak Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Sarp sınır kapısından Gürcistan'a giriş yaptı. Araçta yapılan ek inceleme sırasında, bir miktar patlayıcı madde, 8 adet cep telefonu, bir bilgisayar, para, SIM kart ve kokain ele geçirildiği kaydedildi.Ukraynalıları Gürcistan’da karşılayan kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Laşa Magradze, bugünkü basın toplantısında, “Patlayıcı madde, Ukrayna'nın SBU olarak adlandırılan gizli servisinin çalışanları tarafından Ukrayna topraklarında Mercedes marka aracın sürücüsüne teslim edildi” açıklamasında bulundu.Magradze, tutuklulardan birinin ifade sırasında patlayıcı maddenin nihai olarak Rusya Federasyonu'na ulaşmasının amaçlandığı ve yeni bir terör eyleminde kullanılmasının planlandığı itiraf ettiğini söyledi.

