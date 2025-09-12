https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/giorgio-armaninin-12-milyar-dolarlik-vasiyeti-aciklandi-1099331669.html

Giorgio Armani’nin 12 milyar dolarlık vasiyeti açıklandı

Giorgio Armani’nin 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, tasarımcının vasiyetinde moda imparatorluğunun geleceğine ilişkin kritik detaylar açıklandı... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Giorgio Armani’nin vefatının ardından tasarımcının vasiyeti, moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.Açıklanan vasiyette, Armani’nin mirasçılarına, lüks moda imparatorluğunu devralabilecek tercihli alıcılar olarak LVMH, Luxottica ve L’Oreal’in belirlendiği ve hisselerin öncelikle bu şirketlere satılması gerektiğini istediği aktarıldı. Satış gerçekleşmezse şirketinin borsaya taşınacağı yönünde talimat verdiği belirtildi.Vasiyetle birlikte, sağ kolu Leo Dell’Orco ve aile üyeleri mirasçılar arasında öncelikli karar verici konumuna getirildi. Dell’Orco’ya şirket hisselerinin yüzde 30’u ve oy haklarının yüzde 40’ı tahsis edilirken, diğer mirasçılar arasında Armani’nin kız kardeşi Rosanna ve yeğenleri Silvana, Roberta'yla Andrea Camerana yer aldı.91 yaşında vefat eden İtalyan moda tasarımcı Armani'nin hiç evlenmediği ve çocuğunun bulunmadığı açıklandı.

