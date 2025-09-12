Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/erdogan-bugune-kadar-istanbulun-aziz-hatirasina-golge-dusurmedik-bundan-sonra-da-emanete-sahip-1099322367.html
Erdoğan: Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına gölge düşürmedik, bundan sonra da emanete sahip çıkacağız
Erdoğan: Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına gölge düşürmedik, bundan sonra da emanete sahip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız." dedi.
2025-09-12T15:15+0300
2025-09-12T15:28+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir" programında açıklamalarda bulundu. "Bütün medeniyetler İstanbul'da muhafaza altına alınmıştır." diyen Erdoğan, İstanbul'un ilim ve sanat demek olduğunu söyledi.'İstanbullu olmanın hakkını vermek için uğraşıyoruz'28 yıldır İstanbullulara hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kalıcı izler bırakmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesaj verdi?"Gazze'den Suriye'ye Somali'den Sudan'a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalıyoruz." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız." dedi.
Erdoğan: Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına gölge düşürmedik, bundan sonra da emanete sahip çıkacağız

15:15 12.09.2025 (güncellendi: 15:28 12.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir" programında açıklamalarda bulundu. "Bütün medeniyetler İstanbul'da muhafaza altına alınmıştır." diyen Erdoğan, İstanbul'un ilim ve sanat demek olduğunu söyledi.

'İstanbullu olmanın hakkını vermek için uğraşıyoruz'

28 yıldır İstanbullulara hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kalıcı izler bırakmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesaj verdi?

"Gazze'den Suriye'ye Somali'den Sudan'a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalıyoruz." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız." dedi.
