AK Parti'ye katılan iki belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
AK Parti'ye katılan iki belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesinde düzenlenen törende, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı. Hasan Ustaoğlu kimdir?1975 Konya doğumlu olan Ustaoğlu, Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu. 2004'te kendine ait mühendislik faaliyeti yürüten firmasında çalışan Ustaoğlu, 2010'dan itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi. Ustaoğlu, 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP Belediye Meclis Üyeliği, 2019'da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüttü. Ustaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçildi. Mesut Mertcan kimdir?Konya Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.
AK Parti'ye katılan iki belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

15:14 11.09.2025 (güncellendi: 15:42 11.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesinde düzenlenen törende, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı.

Hasan Ustaoğlu kimdir?

1975 Konya doğumlu olan Ustaoğlu, Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu. 2004'te kendine ait mühendislik faaliyeti yürüten firmasında çalışan Ustaoğlu, 2010'dan itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi. Ustaoğlu, 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP Belediye Meclis Üyeliği, 2019'da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüttü. Ustaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçildi.

Mesut Mertcan kimdir?

Konya Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.
