Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında ara karar açıklandı

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T19:45+0300

2025-09-12T19:45+0300

2025-09-12T20:11+0300

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, çocukları, babası Hasan İmamoğlu ve çok sayıda CHP yöneticisiyle milletvekili de duruşmayı izledi.Duruşma, İmamoğlu’nun kimlik tespitiyle başladı. İmamoğlu, tahsil durumunun yüksek lisans, aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu açıkladı. Mahkeme, ara kararını açıklayarak bir sonraki duruşmanın 20 Ekim tarihinde yapılmasına karar verdi. Duruşmada, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

