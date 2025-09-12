Türkiye
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında ara karar açıklandı
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında ara karar açıklandı
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu... 12.09.2025
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, çocukları, babası Hasan İmamoğlu ve çok sayıda CHP yöneticisiyle milletvekili de duruşmayı izledi.Duruşma, İmamoğlu’nun kimlik tespitiyle başladı. İmamoğlu, tahsil durumunun yüksek lisans, aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu açıkladı. Mahkeme, ara kararını açıklayarak bir sonraki duruşmanın 20 Ekim tarihinde yapılmasına karar verdi. Duruşmada, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ekrem-imamoglu-diploma-davasinda-ilk-kez-hakim-karsisinda-tahsil-durumu-sorusuna-yuksek-lisans-1099317990.html
19:45 12.09.2025 (güncellendi: 20:11 12.09.2025)
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılanmasına başlandı. Mahkeme ara kararını açıklayarak bir sonraki duruşmanın 20 Ekim tarihinde yapılmasına karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, çocukları, babası Hasan İmamoğlu ve çok sayıda CHP yöneticisiyle milletvekili de duruşmayı izledi.
Duruşma, İmamoğlu’nun kimlik tespitiyle başladı. İmamoğlu, tahsil durumunun yüksek lisans, aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu açıkladı.
Mahkeme, ara kararını açıklayarak bir sonraki duruşmanın 20 Ekim tarihinde yapılmasına karar verdi. Duruşmada, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısında: 'Tahsil durumu' sorusuna 'yüksek lisans' yanıtı
12:37
