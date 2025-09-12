Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/egm-duyurdu-ozel-guvenlik-sinavi-sonuclari-aciklandi-1099327769.html
EGM duyurdu: Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı
EGM duyurdu: Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T17:17+0300
2025-09-12T17:17+0300
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
özel sektör
özel ders
emniyet
emniyet müdürü
emniyet müdürlüğü
emniyet genel müdürü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096060435_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_95c97bcce4af78daadf1c2a697c18e3e.jpg
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı.EGM, adayların sınav sonuçlarını EGM Online İşlemler sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu girerek öğrenebileceğini duyurdu.ÖGG 2025 sınav takvimi de paylaşıldı. 117. dönem sınavı 19 Ekim’de, 118. dönem sınavının ise 14 Aralık’ta yapılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ozel-guvenlik-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-ogg-sonuclari-nereden-sorgulanir-1092331752.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096060435_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_b7b6c3fbfcbb14cddbc84f369163c657.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emniyet genel müdürlüğü (egm), özel sektör, özel ders, emniyet, emniyet müdürü, emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü
emniyet genel müdürlüğü (egm), özel sektör, özel ders, emniyet, emniyet müdürü, emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü

EGM duyurdu: Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı

17:17 12.09.2025
© AAÖzel güvenlik
Özel güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı.
EGM, adayların sınav sonuçlarını EGM Online İşlemler sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu girerek öğrenebileceğini duyurdu.
ÖGG 2025 sınav takvimi de paylaşıldı. 117. dönem sınavı 19 Ekim’de, 118. dönem sınavının ise 14 Aralık’ta yapılacağı belirtildi.
Özel güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
TÜRKİYE
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?
3 Ocak, 17:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала