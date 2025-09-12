https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/egm-duyurdu-ozel-guvenlik-sinavi-sonuclari-aciklandi-1099327769.html

EGM duyurdu: Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı.EGM, adayların sınav sonuçlarını EGM Online İşlemler sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu girerek öğrenebileceğini duyurdu.ÖGG 2025 sınav takvimi de paylaşıldı. 117. dönem sınavı 19 Ekim’de, 118. dönem sınavının ise 14 Aralık’ta yapılacağı belirtildi.

2025

