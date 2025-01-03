https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ozel-guvenlik-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-ogg-sonuclari-nereden-sorgulanir-1092331752.html
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?
Sputnik Türkiye
15 Aralık 2024'te gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları, 3 Ocak 2025'te açıklanacak. Sonuçlar... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T17:50+0300
2025-01-03T17:50+0300
2025-01-03T17:50+0300
türkiye
türkiye
güvenlik
özel güvenlik
emniyet genel müdürlüğü özel güvenlik dairesi başkanlığı
geçici özel güvenlik bölgesi
özel güvenlik bölgesi
özel güvenlik
avm
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ÖGG sınav sonuçlarının bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonrası sonuçlar için adayların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçları bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.Sınava katılan adaylar, sonuçlarını EGM’nin resmi online işlemler sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılarak gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/sirnakta-7-bolge-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1089182991.html
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ögg sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi sonuçları, ögg sınavı
ögg sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi sonuçları, ögg sınavı
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?
15 Aralık 2024'te gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları, 3 Ocak 2025'te açıklanacak. Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online işlemler adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ÖGG sınav sonuçlarının bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.
112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonrası sonuçlar için adayların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçları bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Sınava katılan adaylar, sonuçlarını EGM’nin resmi online işlemler
sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası
ve güvenlik kodu
kullanılarak gerçekleştirilecek.