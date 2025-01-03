https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ozel-guvenlik-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-ogg-sonuclari-nereden-sorgulanir-1092331752.html

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?

Sputnik Türkiye

15 Aralık 2024'te gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları, 3 Ocak 2025'te açıklanacak. Sonuçlar... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

güvenlik

özel güvenlik

emniyet genel müdürlüğü özel güvenlik dairesi başkanlığı

geçici özel güvenlik bölgesi

özel güvenlik bölgesi

özel güvenlik

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banka

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ÖGG sınav sonuçlarının bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonrası sonuçlar için adayların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçları bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.Sınava katılan adaylar, sonuçlarını EGM’nin resmi online işlemler sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılarak gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/sirnakta-7-bolge-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1089182991.html

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ögg sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi sonuçları, ögg sınavı