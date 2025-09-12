https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cumhurbaskani-erdoganda-12-eylul-mesaji-1099329613.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832747_0:60:2790:1629_1920x0_80_0_0_47fd2ad49c2534de317c0b581a87f610.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 45’inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda darbeyi lanetledi.12 Eylül'ün unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken, bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

