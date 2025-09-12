https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cumhurbaskani-erdoganda-12-eylul-mesaji-1099329613.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T19:04+0300
2025-09-12T19:04+0300
2025-09-12T19:13+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
12 eylül askeri darbesi
darbe girişimi sonrası türkiye
darbe
askeri darbe
darbe girişimi
darbe teşebbüsü
darbe bildirisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832747_0:60:2790:1629_1920x0_80_0_0_47fd2ad49c2534de317c0b581a87f610.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 45’inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda darbeyi lanetledi.12 Eylül'ün unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken, bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bahceli-6-temmuzda-aldigimiz-kara-haberle-kahrolduk-1097688434.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c7a01d36a76026ee396efc3bc0933dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, recep tayyip erdoğan, 12 eylül askeri darbesi, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi
türkiye, recep tayyip erdoğan, 12 eylül askeri darbesi, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
19:04 12.09.2025 (güncellendi: 19:13 12.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında, darbenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 45’inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda darbeyi lanetledi.
12 Eylül'ün unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken, bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.