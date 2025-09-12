Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cumhurbaskani-erdoganda-12-eylul-mesaji-1099329613.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T19:04+0300
2025-09-12T19:13+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
12 eylül askeri darbesi
darbe girişimi sonrası türkiye
darbe
askeri darbe
darbe girişimi
darbe teşebbüsü
darbe bildirisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832747_0:60:2790:1629_1920x0_80_0_0_47fd2ad49c2534de317c0b581a87f610.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 45’inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda darbeyi lanetledi.12 Eylül'ün unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken, bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bahceli-6-temmuzda-aldigimiz-kara-haberle-kahrolduk-1097688434.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c7a01d36a76026ee396efc3bc0933dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, 12 eylül askeri darbesi, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi
türkiye, recep tayyip erdoğan, 12 eylül askeri darbesi, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

19:04 12.09.2025 (güncellendi: 19:13 12.09.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüme kararı verdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüme kararı verdik' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında, darbenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 45’inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda darbeyi lanetledi.
12 Eylül'ün unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken, bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
POLİTİKA
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahla mı planlıyorsun?
8 Temmuz, 10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала