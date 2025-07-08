https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bahceli-6-temmuzda-aldigimiz-kara-haberle-kahrolduk-1097688434.html
Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk
Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Terörsüz Türkiye sürecine dikkat... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T10:42+0300
2025-07-08T10:42+0300
2025-07-08T10:44+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılarak konuşma yapıyor.Orman yangınları
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk
10:42 08.07.2025 (güncellendi: 10:44 08.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek provokasyon uyarısında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılarak konuşma yapıyor.
6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk. Teröristler tarafından kullanılan mağarada arama taramada metan gazı zehirlenmesine bağlı 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Provokasyonu sıcak tutmak isteyenler de var. Terörsüz Türkiye adımı atıldıkça fitnebazların tertiplerini bozmak teyakkuzdayız. Türkiyemiz tarihi bir sürecin tam ortasındayız
Hayali senaryolar üretmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Yangın elektrik hatlarından çıktığı anlaşıldı.