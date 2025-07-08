Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk

6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk. Teröristler tarafından kullanılan mağarada arama taramada metan gazı zehirlenmesine bağlı 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Provokasyonu sıcak tutmak isteyenler de var. Terörsüz Türkiye adımı atıldıkça fitnebazların tertiplerini bozmak teyakkuzdayız. Türkiyemiz tarihi bir sürecin tam ortasındayız