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Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk
Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Terörsüz Türkiye sürecine dikkat... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: 6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk

10:42 08.07.2025 (güncellendi: 10:44 08.07.2025)
© Muhammed Selim KorkutataMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek provokasyon uyarısında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılarak konuşma yapıyor.

6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk. Teröristler tarafından kullanılan mağarada arama taramada metan gazı zehirlenmesine bağlı 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Provokasyonu sıcak tutmak isteyenler de var. Terörsüz Türkiye adımı atıldıkça fitnebazların tertiplerini bozmak teyakkuzdayız. Türkiyemiz tarihi bir sürecin tam ortasındayız

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Hayali senaryolar üretmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Yangın elektrik hatlarından çıktığı anlaşıldı.
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