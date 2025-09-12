https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cinden-genc-yeteneklere-yeni-vize-1099328440.html

Çin’den genç yeteneklere yeni vize

Çin'in yeni vize türü K vizesi, öncelikli olarak genç yetenekleri hedef alıyor. K vizesi şartları neler? Sponsorluk gerekiyor mu?

Yürürlüğe yeni girecek K vizesi, özellikle bilim ve teknoloji alanındaki genç yetişkinlere, yerel bir işveren sponsoruna ihtiyaç duymadan Çin’e giriş için kolaylaştırılmış bir yol sağlayacak.Yaş sınırı net değilK vizesiyle ilgili yaş sınırı henüz netleşmedi. Tipik Çin işgücü piyasasında ‘genç’ tanımı 35 yaş altını tanımlıyor, ancak akademik hibe programlarındaki yaş sınırları farkılık gösteriyor.Çin basınına göre Çin’in Yetenekli Genç Bilim İnsanları Programı için yaş sınırı 45 iken, Olağanüstü Genç Bilim İnsanları Fon Projesi için sınır yaş 40.Çoklu giriş hakkı sağlanacakÇin resmi haber ajansı Xinhua’ya göre K vizesini R vizesinden ayrıştıran en temel şey Çinli bir kurumdan davet gerekmemesi. Çünkü R vizesinde Çinli bir kurumun davet ya da tavsiyesi şart.Çinli yetkililere göre bu vize ile çoklu giriş hakkı, geçerlilik süresi ve kalış süresi açısından daha fazla kolaylık sağlayacak.K vizesi sahipleri, eğitim, kültür, bilim ve teknoloji gibi alanlarda değişim programlarına katılabilecek, ayrıca girişimcilik ve iş faaliyetlerinde bulunabilecek.‘Yetenek ön plana çıkıyor’Çin’in çok sayıda farklı vize türü bulunuyor. Bunlar arasında iş için Z Vizesi, eğitim için X Vizesi, ticaret için M Vizesi, turizm için L Vizesi ve üst düzey yetenekler için R Vizesi yer alıyor.Pekin merkezli düşünce kuruluşu China and Globalisation Centre’ın kurucusu Wang Huiyao ise bu gelişmenin "Çin’in göçmenlik politikasında büyük bir değişim" olduğunu söyledi. Wang, şunları ekledi:

