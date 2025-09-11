Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/can-holdinge-ait-haberturk-ve-show-tvye-el-konuldu-mehmet-sakir-can-ve-kenan-tekdag-dahil-8-gozalti-1099275146.html
Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye el konuldu. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T07:35+0300
2025-09-11T07:35+0300
2025-09-11T07:54+0300
türki̇ye
kemal can
show tv
habertürk tv
İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi televizyon kanalları dahil şirketlere el konuldu. Halihazırda Jandarma ekiplerinin Can Holding'in Taksim'deki binasında arama gerçekleştirdikleri basına yansıdı.
türki̇ye
07:35 11.09.2025 (güncellendi: 07:54 11.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye el konuldu. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi televizyon kanalları dahil şirketlere el konuldu.
Halihazırda Jandarma ekiplerinin Can Holding'in Taksim'deki binasında arama gerçekleştirdikleri basına yansıdı.