Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı

Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı

11.09.2025

2025-09-11T07:35+0300

2025-09-11T07:35+0300

2025-09-11T07:54+0300

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi televizyon kanalları dahil şirketlere el konuldu. Halihazırda Jandarma ekiplerinin Can Holding'in Taksim'deki binasında arama gerçekleştirdikleri basına yansıdı.

