Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı
Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye el konuldu. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi... 11.09.2025
İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi televizyon kanalları dahil şirketlere el konuldu. Halihazırda Jandarma ekiplerinin Can Holding'in Taksim'deki binasında arama gerçekleştirdikleri basına yansıdı.
07:35 11.09.2025 (güncellendi: 07:54 11.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye el konuldu. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi televizyon kanalları dahil şirketlere el konuldu.
Halihazırda Jandarma ekiplerinin Can Holding'in Taksim'deki binasında arama gerçekleştirdikleri basına yansıdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
TÜRKİYE
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Dün, 08:19
