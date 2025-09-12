https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/buse-naz-cakiroglu-dunya-boksun-sporcu-komitesine-secildi-1099323517.html
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçildi
15:34 12.09.2025 (güncellendi: 15:35 12.09.2025)
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu. Çakıroğlu, Liverpool’daki Dünya Boks Şampiyonası’nda yapılan oylamayla göreve geldi.
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası kapsamında yapılan seçimlerde, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks’un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen isimler belirlendi.
Komitede fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek sporcu yer aldı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu.
Çakıroğlu’nun yanı sıra komitede Avustralya’dan Caitlin Parker, Galler’den Daniel Pitt, ABD’den Richard Torrez, Fransa’dan Yojerlin Cesar ve Hindistan’dan Zareen Nikhat bulunuyor.