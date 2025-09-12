https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/buse-naz-cakiroglu-dunya-boksun-sporcu-komitesine-secildi-1099323517.html

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sporcu komitesine seçildi

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçildi

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu.

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası kapsamında yapılan seçimlerde, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks’un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen isimler belirlendi. Komitede fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek sporcu yer aldı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu. Çakıroğlu’nun yanı sıra komitede Avustralya’dan Caitlin Parker, Galler’den Daniel Pitt, ABD’den Richard Torrez, Fransa’dan Yojerlin Cesar ve Hindistan’dan Zareen Nikhat bulunuyor.

