Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/buse-naz-cakiroglu-dunya-boksun-sporcu-komitesine-secildi-1099323517.html
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçildi
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçildi
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu. Çakıroğlu, Liverpool’daki Dünya Boks Şampiyonası’nda yapılan... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T15:34+0300
2025-09-12T15:35+0300
spor
buse naz çakıroğlu
dünya boks birliği
dünya boks konseyi
boks
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1d/1045084617_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b72378e205c023a7637cfac7a49cea2c.jpg
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası kapsamında yapılan seçimlerde, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks’un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen isimler belirlendi. Komitede fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek sporcu yer aldı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu. Çakıroğlu’nun yanı sıra komitede Avustralya’dan Caitlin Parker, Galler’den Daniel Pitt, ABD’den Richard Torrez, Fransa’dan Yojerlin Cesar ve Hindistan’dan Zareen Nikhat bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/dunya-boks-sampiyonasinda-busenaz-surmeneli-ve-elif-guneri-turnuvaya-veda-etti-1099270799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1d/1045084617_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_31f416fbe915ad32e7f16bd7de9dbed8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
buse naz çakıroğlu, dünya boks sporcu komitesi, world boxing, milli boksör, türk sporcu başarıları, liverpool dünya boks şampiyonası, kadın boksörler, türk boksu
buse naz çakıroğlu, dünya boks sporcu komitesi, world boxing, milli boksör, türk sporcu başarıları, liverpool dünya boks şampiyonası, kadın boksörler, türk boksu

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçildi

15:34 12.09.2025 (güncellendi: 15:35 12.09.2025)
© AABuse Naz Çakıroğlu
Buse Naz Çakıroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu. Çakıroğlu, Liverpool’daki Dünya Boks Şampiyonası’nda yapılan oylamayla göreve geldi.
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası kapsamında yapılan seçimlerde, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks’un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen isimler belirlendi.
Komitede fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek sporcu yer aldı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu.
Çakıroğlu’nun yanı sıra komitede Avustralya’dan Caitlin Parker, Galler’den Daniel Pitt, ABD’den Richard Torrez, Fransa’dan Yojerlin Cesar ve Hindistan’dan Zareen Nikhat bulunuyor.
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
SPOR
Dünya Boks Şampiyonası’nda Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri turnuvaya veda etti
10 Eylül, 23:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала