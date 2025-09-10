https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/dunya-boks-sampiyonasinda-busenaz-surmeneli-ve-elif-guneri-turnuvaya-veda-etti-1099270799.html

Dünya Boks Şampiyonası’nda Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri turnuvaya veda etti

İngiltere’nin Liverpool kentinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası’nda milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri, çeyrek finalde rakiplerine yenilerek... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Dünya Boks Şampiyonası’nda iki milli sporcu elenirken, üç madalya garantilendi.Kadınlar 65 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Kazakistanlı rakibi Aida Abikeyeva’ya 5-0 mağlup oldu. Son üç dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcu, bu kez çeyrek finalde elenmek zorunda kaldı.80 kiloda mücadele eden Elif Güneri ise İngiliz boksör Emily Asquith karşısında 5-0 kaybederek şampiyonadan elendi.Türkiye, üç madalyayı şimdiden garantilediKadınlarda Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo) ve Şeyma Düztaş (+80 kilo) 13 Eylül Cumartesi günü yarı final maçına çıkacak. Erkeklerde Samet Gümüş ise 12 Eylül Cuma günü çeyrek finalde ringe çıkacak.

2025

