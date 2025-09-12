https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bm-bugun-filistin-icin-iki-devletli-cozumu-oneren-new-york-bildirgesini-oylayacak-1099317609.html

BM bugün Filistin için 'iki devletli çözümü' öneren New York Bildirgesi'ni oylayacak

BM bugün Filistin için 'iki devletli çözümü' öneren New York Bildirgesi'ni oylayacak

BM Genel Kurulu, bugün New York Bildirgesi'ni tartışıp oylayacak. Bildirge, 22 Eylül'de yapılacak liderler zirvesinin önünü açma niteliği taşıyor. 12.09.2025

'New York Bildirgesi' olarak bilinen ve Filistin için iki devletli çözümü öngören tasarı Temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) gündemine gelmişti. Tasarı, Filistin meselesine 'barışçıl bir çözüm ve iki devletli çözüm' konusunda bu üst düzey konferansın sonuçlarını onaylamayı öngörüyor.Bugün New York saati ile 17.00'de (İstanbul saati ile 00.00) oylanacak bildirge, New York’taki yıllık Genel Kurul toplantısı çerçevesinde, 22 Eylül’de yapılacak liderler zirvesine giden yolu açıyor.‘Ezici destek bekliyoruz’BM Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, konferansa eş başkanlık ettikleri ve bu tasarıya 'ezici destek beklediğini' söyledi.Filistinli delegelerin vizeleri iptal edilmiştiMansur, Asharq Al-Awsat’a yaptığı açıklamada, yaklaşan liderler zirvesinin, ABD’nin Filistinli delegelerin vizelerini iptal ederek Genel Kurul’a katılmalarını engellemesi kararından etkilenmeyeceğini söyledi. Mansur ayrıca bu adımın, "BM ev sahibi ülke olarak Washington’un BM Merkezi Anlaşması’nın 11. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini" belirtti."ABD’nin adımları ters tepti" diyen Mansur, bunun Filistinlilere yönelik sempatiyi artırdığını ve kararsız hükümetleri, Filistin devletini tanıma dahil pratik önlemler almaya yönelttiğini savundu.Abbas için uzaktan bağlanma seçeneğiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Washington vize kararını geri alırsa bizzat, yoksa uzaktan katılarak, delegasyona başkanlık etmesi ve Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor.

