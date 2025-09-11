https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/filistin-icin-uluslararasi-yuvarlak-masa-istanbulda-toplandi-abd-israilin-ortagi-ve-muslumanlar-1099295183.html

Filistin için Uluslararası Yuvarlak Masa İstanbul'da toplandı: 'ABD, İsrail'in ortağı ve Müslümanlar sessizlik krizinde'

Filistin için Uluslararası Yuvarlak Masa İstanbul'da toplandı: 'ABD, İsrail'in ortağı ve Müslümanlar sessizlik krizinde'

Sputnik Türkiye

Avrupa Müslüman Forumu, Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı’nın öncülüğünde... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T16:44+0300

2025-09-11T16:44+0300

2025-09-11T16:44+0300

mahmud abbas

ortadoğu

haberler

ali muhyiddin el-karadaği

jeremy corbyn

gazze

i̇srail

i̇stanbul

filistin devleti

avrupa müslüman forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099295517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_253bc62c8e890a8755482eb3700c2c11.jpg

Avrupa Müslüman Forumu, Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen uluslararası toplantıda, Gazze’deki soykırım ve kutsal mekanlara yönelik tehditler masaya yatırıldı. Katılımcılar, İsrail saldırılarını kınayarak birlik çağrısı yaptı.İstanbul Çırağan Sarayı’nda başlayan toplantıya, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahid Niyazov, Filistin Yüksek Yargıcı ve Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmut el-Habbaş, “Neturei Karta International” topluluğu hahamı ve antisemitizm aktivisti Rav Yisroel Dovid Weis, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin, siyasetçiler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.'Müslümanlar sessizlik krizinde'Toplantının moderatörlüğünü yapan Niyazov, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetini hedef alan saldırısını kınayarak, Müslümanların sessizlik krizinde olduğunu vurguladı. Niyazov, “Gazze’de soykırım sürüyor, kutsal mekanlarımız tehdit altında. Filistin Devleti ancak birlik sağlandığında kurulabilir” dedi.'ABD, İsrail saldırılarının ortağı'Filistinli yetkili Habbaş, Gazze ve Batı Şeria’daki ihlallere dikkat çekerek, “ABD sadece İsrail’e destek olmakla kalmıyor, BM’de de uluslararası koruma sağlıyor. Filistin’in sesini kısmak istiyorlar ama biz topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.'Siyonizm ve Yahudilik aynı değil'Toplantıya katılan haham Weis, İsrail’in saldırılarının Musevilikle ilgisi olmadığını söyledi. “Siyonizm ve Yahudilik aynı şey değildir. Biz sadece Filistinlilerin kanlarının dökülmesine karşıyız. Bu ideoloji Yahudilere de zarar veriyor” dedi. Weis, saldırılara karşı çıkan Yahudilerin de tehditler aldığını ve işlerinden edildiğini vurguladı.'Hiçbir vicdan bu katliamı onaylamaz'Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği, Filistin’de tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını belirterek, “Gazze’de bombalanmayan bir yer kalmadı. Hiçbir görüş bu katliamı onaylamaz, tüm vicdan sahipleri buna itiraz etmeli” çağrısı yaptı.Corbyn’den sert eleştiriÇevrim içi bağlanan İngiltere İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, İsrail’in Doha saldırısının ateşkese karşı bir hamle olduğunu belirterek, “Trump’ın Gazze’yi ‘Orta Doğu’nun Rivierası’ yapma planı, ölü bedenler üzerine kuruludur” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israil-saldirganligi-suruyor-en-son-katara-uzanarak-iki-yilda-5-ulke-hedef-oldu-1099269586.html

gazze

i̇srail

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

mahmud abbas, ortadoğu, haberler, ali muhyiddin el-karadaği, jeremy corbyn, gazze, i̇srail, i̇stanbul, filistin devleti, avrupa müslüman forumu , dünya müslüman alimler birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi