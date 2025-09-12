https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/beykoz-belediyesinde-bir-isim-daha-istifa-etti-1099318138.html

Beykoz Belediyesi'nde bir isim daha istifa etti

Beykoz Belediyesi'nde bir isim daha istifa etti

Sputnik Türkiye

12.09.2025 - Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.'Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim'Karakaya, kendisine güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:Beykoz Belediyesi'nden istifalar Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını açıklamıştı.Bugün de Melih Karakaya'nın istifa etmesinin ardından belediyeden istifaların sayısı 5'e ulaştı.Melih Karakaya kimdir?1986 yılında, Üsküdar'da doğdu, İlkokulu Çanakkale'de, ortaokulu Paşabahçe Ortaokulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı.Beykent Üniversitesi Bilgisayar ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı.Eskişehir Teknik Üniversitesi Kentleşme Risk Yönetimi bölümünde "BEYKOZ'DA İMAR DURUMU VE 2B ARAZİLERİ" alanında proje çalışması yaparak yüksek lisansından mezun oldu. Siyasi hayata 2008'de CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları'nda Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı göreviyle başladı. İl delegeliği ve Beykoz ilçe delegeliği görevlerini üstlendi.2014 yılında Mesudiye Gençlik Platformu'nda Başkanlık görevini yürüttü. Halen Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu, İstanbul Mesudiyeler Derneği Yönetim Kurulu ve MEGEV Mütevelli Heyetinde aktif görevlerine devam etmekte.

