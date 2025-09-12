https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/beykoz-belediyesinde-bir-isim-daha-istifa-etti-1099318138.html
Beykoz Belediyesi'nde bir isim daha istifa etti
Beykoz Belediyesi'nde bir isim daha istifa etti
12.09.2025
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.
'Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim'
Karakaya, kendisine güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:
"Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir."
Beykoz Belediyesi'nden istifalar
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını açıklamıştı.
Bugün de Melih Karakaya'nın istifa etmesinin ardından belediyeden istifaların sayısı 5'e ulaştı.
1986 yılında, Üsküdar'da doğdu, İlkokulu Çanakkale'de, ortaokulu Paşabahçe Ortaokulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı.
Beykent Üniversitesi Bilgisayar ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Kentleşme Risk Yönetimi bölümünde "BEYKOZ'DA İMAR DURUMU VE 2B ARAZİLERİ" alanında proje çalışması yaparak yüksek lisansından mezun oldu.
Siyasi hayata 2008'de CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları'nda Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı göreviyle başladı. İl delegeliği ve Beykoz ilçe delegeliği görevlerini üstlendi.
2014 yılında Mesudiye Gençlik Platformu'nda Başkanlık görevini yürüttü. Halen Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu, İstanbul Mesudiyeler Derneği Yönetim Kurulu ve MEGEV Mütevelli Heyetinde aktif görevlerine devam etmekte.