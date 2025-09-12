https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/beni-affedin-paylasimi-yapmisti-oyuncu-nilperi-sahinkayanin-menajerinden-ilk-aciklama--1099317823.html

'Beni affedin' paylaşımı yapmıştı: Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

Annesini kaybettikten sonra sosyal medyasından 'beni affedin' paylaşımı yaparak sessizliğe bürünen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden açıklama... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesinin ölümünün ardından sosyal medyadan 'Ben annemsiz yapamıyorum, beni affedin' paylaşımı endişe yaratmıştı. Şahinkaya sessizliğini korurken menajerinden ilk açıklama geldi. Genç oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten menajeri iddiaları da yalanladı. Beni affedinÜnlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, annesi Meltem Vural kanserden kaybettikten sonra sosyal medya hesabından 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' ifadeleri hayranlarını korkuttu. Menajerinden açıklama geldiŞahinkaya sessizliğini korurken, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama menajeri Önem Günal'dan geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre Günal, "Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak gibi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

nilperi şahinkaya