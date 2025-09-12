ABD'de üniversite kampüsünde silah sesleri: Yurt binası boşaltıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/abdde-universite-kampusunde-silah-sesleri--yurt-binasi-bosaltildi-1099307179.html
Massachusetts Üniversitesi kampüsü yakınlarında duyulan silah sesleri sonrası öğrenciler yurtlardan uzaklaştırıldı, polis geniş güvenlik önlemleri aldı... 12.09.2025
ABD'nin Massachusetts Üniversitesi yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine öğrenciler yurt binasından tahliye edildi.Boston polisi kampüste güvenlik önlemleri alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin elleri havada binadan ayrıldığı görüldü.Okul yönetimi, Dorchester’daki kampüste polisin müdahale ettiğini duyurdu. Olayda yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
