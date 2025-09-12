Türkiye
ABD'de üniversite kampüsünde silah sesleri: Yurt binası boşaltıldı
Massachusetts Üniversitesi kampüsü yakınlarında duyulan silah sesleri sonrası öğrenciler yurtlardan uzaklaştırıldı, polis geniş güvenlik önlemleri aldı... 12.09.2025
ABD'nin Massachusetts Üniversitesi yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine öğrenciler yurt binasından tahliye edildi.Boston polisi kampüste güvenlik önlemleri alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin elleri havada binadan ayrıldığı görüldü.Okul yönetimi, Dorchester’daki kampüste polisin müdahale ettiğini duyurdu. Olayda yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
03:53 12.09.2025
© AA / Kyle MazzaWashington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Massachusetts Üniversitesi kampüsü yakınlarında duyulan silah sesleri sonrası öğrenciler yurtlardan uzaklaştırıldı, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.
ABD'nin Massachusetts Üniversitesi yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine öğrenciler yurt binasından tahliye edildi.
Boston polisi kampüste güvenlik önlemleri alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin elleri havada binadan ayrıldığı görüldü.
Okul yönetimi, Dorchester’daki kampüste polisin müdahale ettiğini duyurdu. Olayda yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarası yayıldı. Katz, telefonuna sayısız tehdit ve nefret mesajı gönderildiğini açıkladı. Aynı zamanda Türk bir sosyal medya kullanıcısının Katz'ı görüntülü aradığı ve Katz'ın yanıtladığı görseller bulunuyor. İsrail basını 'Türk hacker'ların görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını yazdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
DÜNYA
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarası yayıldı: Görüntülü arama İsrail basınına yansıdı
00:11
