Başrahip, Bizans hazinelerini satarken yakalandı: 'Büyükannemin mirasıydı'
Başrahip, Bizans hazinelerini satarken yakalandı: 'Büyükannemin mirasıydı'
Yunanistan'da bir manastır başrahibi, çalıntı Bizans ikonaları ve İncil'leri satmaya çalışırken yakalandı.
Peloponez’deki tarihi Mega Spilaio Manastırı’nın başrahibi, 200 bin euro karşılığında 17 Bizans ikonası ve iki nadir İncil’i satmaya çalışırken yakalandı. Polis, eserleri satın almak isteyen kişi gibi davranan bir kadın memuru gizli göreve gönderdi. Operasyon, pazar günü yapılan baskında tamamlandı. 69 yaşındaki rahip ve beş yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hepsi suçlamaları reddediyor. Polis, şüphelilerin eserleri Almanya ve Kıbrıs’taki müzayede evleri aracılığıyla yurt dışına çıkarmayı planladığını açıkladı.Mahkemede savunma yapan başrahip, “Bu eserler aslında bana ait, büyükannemin eşyalarıydı” dedi. Ancak Kültür Bakanlığı uzmanları, eserlerin Sparta’daki dini mekanlardan çalındığını doğruladı.Görevden alındılarOlay sonrası Yunan Ortodoks Kilisesi harekete geçti. Başrahip ve yardımcısı görevden alındı. Yerine geçici olarak Metropolitan Ieronymos atandı. Kalavryta yakınlarındaki Mega Spilaio Manastırı, 362 yılında kurulmuş ve kayalık bir dağın içine inşa edilmişti. Manastır, Bizans döneminden kalma değerli hazineleriyle biliniyor.
16:13 12.09.2025
© Fotoğraf : DHA
© Fotoğraf : DHA
Yunanistan’da bir manastır başrahibi, çalıntı Bizans ikonaları ve İncil’leri satmaya çalışırken yakalandı. Başrahip, mahkemede 'Eserler bana ait, büyükannemden kaldı' diyerek kendini savundu.
Peloponez’deki tarihi Mega Spilaio Manastırı’nın başrahibi, 200 bin euro karşılığında 17 Bizans ikonası ve iki nadir İncil’i satmaya çalışırken yakalandı. Polis, eserleri satın almak isteyen kişi gibi davranan bir kadın memuru gizli göreve gönderdi. Operasyon, pazar günü yapılan baskında tamamlandı.
69 yaşındaki rahip ve beş yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hepsi suçlamaları reddediyor. Polis, şüphelilerin eserleri Almanya ve Kıbrıs’taki müzayede evleri aracılığıyla yurt dışına çıkarmayı planladığını açıkladı.
Mahkemede savunma yapan başrahip, “Bu eserler aslında bana ait, büyükannemin eşyalarıydı” dedi. Ancak Kültür Bakanlığı uzmanları, eserlerin Sparta’daki dini mekanlardan çalındığını doğruladı.

Görevden alındılar

Olay sonrası Yunan Ortodoks Kilisesi harekete geçti. Başrahip ve yardımcısı görevden alındı. Yerine geçici olarak Metropolitan Ieronymos atandı.
Kalavryta yakınlarındaki Mega Spilaio Manastırı, 362 yılında kurulmuş ve kayalık bir dağın içine inşa edilmişti. Manastır, Bizans döneminden kalma değerli hazineleriyle biliniyor.
