https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/basrahip-bizans-hazinelerini-satarken-yakalandi-buyukannemin-mirasiydi--1099323768.html
Başrahip, Bizans hazinelerini satarken yakalandı: 'Büyükannemin mirasıydı'
Başrahip, Bizans hazinelerini satarken yakalandı: 'Büyükannemin mirasıydı'
Sputnik Türkiye
Yunanistan’da bir manastır başrahibi, çalıntı Bizans ikonaları ve İncil’leri satmaya çalışırken yakalandı. Başrahip, mahkemede 'Eserler bana ait, büyükannemden... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T16:13+0300
2025-09-12T16:13+0300
2025-09-12T16:13+0300
yaşam
avrupa
kültür bakanlığı
yunan ortodoks kilisesi
i̇ncil
bizans
ikona
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103039/33/1030393326_0:196:2148:1404_1920x0_80_0_0_a9a2c0c6ae73e2fd2e0070f9c6625c76.jpg
Peloponez’deki tarihi Mega Spilaio Manastırı’nın başrahibi, 200 bin euro karşılığında 17 Bizans ikonası ve iki nadir İncil’i satmaya çalışırken yakalandı. Polis, eserleri satın almak isteyen kişi gibi davranan bir kadın memuru gizli göreve gönderdi. Operasyon, pazar günü yapılan baskında tamamlandı. 69 yaşındaki rahip ve beş yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hepsi suçlamaları reddediyor. Polis, şüphelilerin eserleri Almanya ve Kıbrıs’taki müzayede evleri aracılığıyla yurt dışına çıkarmayı planladığını açıkladı.Mahkemede savunma yapan başrahip, “Bu eserler aslında bana ait, büyükannemin eşyalarıydı” dedi. Ancak Kültür Bakanlığı uzmanları, eserlerin Sparta’daki dini mekanlardan çalındığını doğruladı.Görevden alındılarOlay sonrası Yunan Ortodoks Kilisesi harekete geçti. Başrahip ve yardımcısı görevden alındı. Yerine geçici olarak Metropolitan Ieronymos atandı. Kalavryta yakınlarındaki Mega Spilaio Manastırı, 362 yılında kurulmuş ve kayalık bir dağın içine inşa edilmişti. Manastır, Bizans döneminden kalma değerli hazineleriyle biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/british-museum-somurge-doneminde-kacirilan-tarihi-eserleri-neden-iade-etmiyor--1098549175.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103039/33/1030393326_8:0:2141:1600_1920x0_80_0_0_aee544166e81fc2955053679a48201c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, kültür bakanlığı, yunan ortodoks kilisesi, i̇ncil, bizans, ikona
avrupa, kültür bakanlığı, yunan ortodoks kilisesi, i̇ncil, bizans, ikona
Başrahip, Bizans hazinelerini satarken yakalandı: 'Büyükannemin mirasıydı'
Yunanistan’da bir manastır başrahibi, çalıntı Bizans ikonaları ve İncil’leri satmaya çalışırken yakalandı. Başrahip, mahkemede 'Eserler bana ait, büyükannemden kaldı' diyerek kendini savundu.
Peloponez’deki tarihi Mega Spilaio Manastırı’nın başrahibi, 200 bin euro karşılığında 17 Bizans ikonası ve iki nadir İncil’i satmaya çalışırken yakalandı. Polis, eserleri satın almak isteyen kişi gibi davranan bir kadın memuru gizli göreve gönderdi. Operasyon, pazar günü yapılan baskında tamamlandı.
69 yaşındaki rahip ve beş yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hepsi suçlamaları reddediyor. Polis, şüphelilerin eserleri Almanya ve Kıbrıs’taki müzayede evleri aracılığıyla yurt dışına çıkarmayı planladığını açıkladı.
Mahkemede savunma yapan başrahip, “Bu eserler aslında bana ait, büyükannemin eşyalarıydı” dedi. Ancak Kültür Bakanlığı uzmanları, eserlerin Sparta’daki dini mekanlardan çalındığını doğruladı.
Olay sonrası Yunan Ortodoks Kilisesi harekete geçti. Başrahip ve yardımcısı görevden alındı. Yerine geçici olarak Metropolitan Ieronymos atandı.
Kalavryta yakınlarındaki Mega Spilaio Manastırı, 362 yılında kurulmuş ve kayalık bir dağın içine inşa edilmişti. Manastır, Bizans döneminden kalma değerli hazineleriyle biliniyor.