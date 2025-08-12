https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/british-museum-somurge-doneminde-kacirilan-tarihi-eserleri-neden-iade-etmiyor--1098549175.html

British Museum, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserleri neden iade etmiyor?

British Museum, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserleri neden iade etmiyor?

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve dünyadaki en büyük müzelerden biri olarak bilinen British Museum’da sergilenen eserlerin büyük bir kısmı... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T19:32+0300

2025-08-12T19:32+0300

2025-08-12T19:32+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

british museum

avrupa

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

londra

büyük britanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098549019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02a293114372299446195ec46a7d88c8.png

Birçok ülkenin uzun yıllardır tartışma konusu olan bu eserlerin ait oldukları topraklara iade edilmesi için talepte bulunmasına rağmen müze yetkilileri 1963 tarihli British Museum Yasası'nı gerekçe göstererek sergilenen eserleri iade etmeyi reddeder. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

londra

büyük britanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, british museum, avrupa, muhafazakar parti (i̇ngiltere), londra, büyük britanya, инфографика