British Museum, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserleri neden iade etmiyor?
12.08.2025
2025-08-12T19:32+0300
Birçok ülkenin uzun yıllardır tartışma konusu olan bu eserlerin ait oldukları topraklara iade edilmesi için talepte bulunmasına rağmen müze yetkilileri 1963 tarihli British Museum Yasası'nı gerekçe göstererek sergilenen eserleri iade etmeyi reddeder. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve dünyadaki en büyük müzelerden biri olarak bilinen British Museum’da sergilenen eserlerin büyük bir kısmı, sömürgecilik ve tarihi yağmalamalar sonucunda İngiltere’ye getirilmiş eserlerden oluşuyor.
Birçok ülkenin uzun yıllardır tartışma konusu olan bu eserlerin ait oldukları topraklara iade edilmesi için talepte bulunmasına rağmen müze yetkilileri 1963 tarihli British Museum Yasası'nı gerekçe göstererek sergilenen eserleri iade etmeyi reddeder.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.