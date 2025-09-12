Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bahceli-ahmet-turk-goreve-iade-ahmet-ozer-tahliye-edilmeli-1099312219.html
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade Ahmet Özer tahliye edilmeli
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu belediye başkanlarının iddianamelerinin ekim ayı içinde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Haklılar ise beraatları... 12.09.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sabah gazetesinde yer alan röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi. Tuğba Kalçık tarafından yapılan röportajda Bahçeli, belediye başkanlarına yönelik yargılamayla ilgili görüşlerini de açıkladı.'Ekim ayında iddianame hazırlanmalı'Bahçeli, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda, iddianamelerin hazırlanması için çağrı yaptığının hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:'Erdoğan aday olursa destekleriz'Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına desteğini de yineledi. 'Ahmet Türk iade Ahmet Özer tahliye edilmeli'Bahçeli, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında yasal düzenlemelerin ne olması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de, şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/dem-parti-chp-genel-baskani-ozeli-ziyaret-etti-1099303476.html
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade Ahmet Özer tahliye edilmeli

09:20 12.09.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu belediye başkanlarının iddianamelerinin ekim ayı içinde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Haklılar ise beraatları sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sabah gazetesinde yer alan röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi. Tuğba Kalçık tarafından yapılan röportajda Bahçeli, belediye başkanlarına yönelik yargılamayla ilgili görüşlerini de açıkladı.

'Ekim ayında iddianame hazırlanmalı'

Bahçeli, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda, iddianamelerin hazırlanması için çağrı yaptığının hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haklılar ise beraatları sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır."

'Erdoğan aday olursa destekleriz'

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına desteğini de yineledi.
"İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz."

'Ahmet Türk iade Ahmet Özer tahliye edilmeli'

Bahçeli, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında yasal düzenlemelerin ne olması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de, şu açıklamayı yaptı:
"Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir. Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."
