DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

2025-09-11T22:38+0300
2025-09-11T22:38+0300
2025-09-11T22:39+0300
CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Başbakanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüştü.Görüşme, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkez Çalışma Ofisi’ne dönüştürülen İl Başkanlığı binasında gerçekleşti. Liderlerin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.
22:38 11.09.2025 (güncellendi: 22:39 11.09.2025)
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyarette mahkeme kararı ele alındı.
CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Başbakanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüştü.
Görüşme, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkez Çalışma Ofisi’ne dönüştürülen İl Başkanlığı binasında gerçekleşti. Liderlerin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.