Aksaray'da 19 yaşındaki genç tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu

Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. ile 24 yaşındaki Kuddisi A. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.Eve gelen Ömer, annesi Medine ve kardeşi Umut'u da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Üçünün de durumu ağırAmbulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Polis kolundan yaralanan Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirtti.
02:54 12.09.2025
© AA / Zekeriya KaradavutAksaray'da bir kişi tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu
Aksaray'da bir kişi tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA / Zekeriya Karadavut
Abone ol
Aksaray'da aynı sokakta oturan 2 genç arasındaki tartışmada 19 yaşındaki Ömer komşusu Kuddisi'yi silahla vurduktan sonra annesi ve kardeşini de aynı silahla vurdu. Mahalle sakinlerinin sessiz biri olarak tanımladığı genç en son kendine ateş etti.
Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. ile 24 yaşındaki Kuddisi A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.
Eve gelen Ömer, annesi Medine ve kardeşi Umut'u da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üçünün de durumu ağır

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis kolundan yaralanan Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.
Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirtti.
