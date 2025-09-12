https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/aksarayda-19-yasindaki-genc-tartistigi-komsusunu-kendi-annesini-ve-kardesini-silahla-vurdu-1099306855.html
Aksaray'da 19 yaşındaki genç tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu
Aksaray'da 19 yaşındaki genç tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu
Sputnik Türkiye
Aksaray'da aynı sokakta oturan 2 genç arasındaki tartışmada 19 yaşındaki Ömer komşusu Kuddisi'yi silahla vurduktan sonra annesi ve kardeşini de aynı silahla... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T02:54+0300
2025-09-12T02:54+0300
2025-09-12T02:54+0300
türki̇ye
ahmet acar
aksaray
türkiye
silah
komşu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099306968_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_82290a2bbe5950630394de800bb2c586.jpg
Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. ile 24 yaşındaki Kuddisi A. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.Eve gelen Ömer, annesi Medine ve kardeşi Umut'u da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Üçünün de durumu ağırAmbulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Polis kolundan yaralanan Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ankarada-11-ton-bozuk-et-ve-tavuk-ele-gecirildi-3-isletme-kapatildi-2-kisi-gozaltinda-1099305284.html
türki̇ye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099306968_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_783419dcf2fb1db4804ff24cd2232ba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet acar, aksaray, türkiye, silah, komşu
ahmet acar, aksaray, türkiye, silah, komşu
Aksaray'da 19 yaşındaki genç tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu
Aksaray'da aynı sokakta oturan 2 genç arasındaki tartışmada 19 yaşındaki Ömer komşusu Kuddisi'yi silahla vurduktan sonra annesi ve kardeşini de aynı silahla vurdu. Mahalle sakinlerinin sessiz biri olarak tanımladığı genç en son kendine ateş etti.
Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. ile 24 yaşındaki Kuddisi A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.
Eve gelen Ömer, annesi Medine ve kardeşi Umut'u da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis kolundan yaralanan Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.
Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirtti.