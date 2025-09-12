https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/abdde-kizamik-enfeksiyonu-geciren-cocuk-oldu-avrupa-salgin-alarmi-verdi-1099321413.html

ABD'de kızamık enfeksiyonu geçiren çocuk öldü: Avrupa salgın alarmı verdi

Avrupa ve ABD’de kızamık vakaları yeniden yükselişte. Düşük aşılama oranı salgınları tetiklerken uzmanlar, ölümcül komplikasyonlara karşı “aşı hayat kurtarır” çağrısı yapıyor.

Avrupa’da kızamık vakaları yeniden yükselişte. 2025’in ilk 7 ayında Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’da 7 binden fazla vaka bildirildi. Geçen yıl ise rakam 35 binin üzerindeydi. Vakalarda başı Romanya çekiyor. Yalnızca bu ülkede 4 bin 093 vaka ve 3 ölüm raporlandı. Aşı karşıtlığı ve zayıf sağlık sistemi salgının büyümesine yol açtı. Fransa’da 803 vaka ve 2 ölüm, Hollanda’da 488 vaka ve 1 ölüm, İtalya’da 414, Belçika’da 376, İspanya’da ise 339 vaka kaydedildi. Yetkililer, düşük aşılama oranının salgınları tetiklediğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kızamığın toplumsal bağışıklık oluşturabilmesi için aşılama oranının en az yüzde 95 olması gerekiyor. Bir sağlık uzmanı, “Kızamık sadece basit bir çocukluk hastalığı değil. Ölümcül sonuçlar doğurabilir” diyerek uyardı.ABD'de de vakalar artıyorLos Angeles’ta bir çocuk, bebekken geçirdiği kızamığın yıllar sonra tetiklediği SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) adlı ölümcül komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalık, kişilik değişiklikleri, epilepsi, konuşma ve hareket bozukluklarına yol açıyor ve vakaların yüzde 95’inde ölümle sonuçlanıyor. Los Angeles Sağlık Dairesi’nden Dr. Muntu Davis'in 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Bu olay, kızamığın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı. En savunmasız topluluklarımızı korumak için aşılama şart” dedi. ABD’de 2025’te şu ana kadar 1.454 vaka görüldü. Bu, hastalığın 2000’de resmen ortadan kalktığı ilan edilmesinden bu yana en yüksek sayı. Yetkililer, “Bebekler 6 aydan önce aşılanamıyor, bu yüzden toplum bağışıklığı hayati önem taşıyor” diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.

