Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), hastanelerde hızla yayılan ilaçlara dirençli Candidozyma auris mantarı için erken tespit ve kontrol önlemleri çağrısı yaptı. 2013-2023 arasında 4 binden fazla vaka görüldü.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), hastanelerde hızla yayılan ve ilaçlara dirençli bir mantar türü olan Candidozyma auris (C. auris) hakkında uyarıda bulundu.Candidozyma auris adı verilen mantar, yüzeylerde uzun süre canlı kalabiliyor, rutin temizlikle yok edilemiyor ve hızla hasta insanlar arasında yayılabiliyor. Özellikle bağışıklığı zayıf veya ağır hastalar için ölümcül risk taşıyor. ECDC verilerine göre, 2013-2023 yılları arasında 4 binden fazla vaka bildirildi. İspanya, Yunanistan, İtalya, Romanya ve Almanya en çok vakanın görüldüğü ülkeler olurken; Kıbrıs, Fransa ve Almanya'da son dönemde yeni salgınlar ortaya çıktı.Belirtiler ise oldukça farklı: yüksek ateş, titreme, kan veya yara enfeksiyonları hatta kulak enfeksiyonları şeklinde ortaya çıkabiliyor.İlk kez Japonya'da görüldü2009'da Japonya'da ortaya çıkan bu mantar, bir ülkeye girdikten sonra çok kısa sürede yayılıyor. Uzmanlara göre çoğu vaka, enfeksiyonun başka ülkelerde hastanede tedavi gören hastalarla taşınması sonucu çıkıyor. ECDC, Avrupa'daki tüm ülkeleri erken teşhis ve güçlü kontrol mekanizmaları kurmaya çağırıyor.
Avrupa'da 'ölümcül' mantar alarmı: Tedaviye yanıt vermiyor, hızla yayılıyor
Avrupa’daki hastaneler, ilaçlara dirençli ölümcül bir mantarın hızla yayılmasıyla karşı karşıya. Sağlık otoriteleri, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bu mantarın kontrol altına alınması için acil önlem çağrısında bulundu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), hastanelerde hızla yayılan ve ilaçlara dirençli bir mantar türü olan Candidozyma auris (C. auris) hakkında uyarıda bulundu.
Candidozyma auris adı verilen mantar, yüzeylerde uzun süre canlı kalabiliyor, rutin temizlikle yok edilemiyor ve hızla hasta insanlar arasında yayılabiliyor. Özellikle bağışıklığı zayıf veya ağır hastalar için ölümcül risk taşıyor.
ECDC verilerine göre, 2013-2023 yılları arasında 4 binden fazla vaka bildirildi. İspanya, Yunanistan, İtalya, Romanya ve Almanya en çok vakanın görüldüğü ülkeler olurken; Kıbrıs, Fransa ve Almanya’da son dönemde yeni salgınlar ortaya çıktı.
Belirtiler ise oldukça farklı: yüksek ateş, titreme, kan veya yara enfeksiyonları hatta kulak enfeksiyonları şeklinde ortaya çıkabiliyor.
İlk kez Japonya’da görüldü
2009’da Japonya’da ortaya çıkan bu mantar, bir ülkeye girdikten sonra çok kısa sürede yayılıyor. Uzmanlara göre çoğu vaka, enfeksiyonun başka ülkelerde hastanede tedavi gören hastalarla taşınması sonucu çıkıyor. ECDC, Avrupa’daki tüm ülkeleri erken teşhis ve güçlü kontrol mekanizmaları kurmaya çağırıyor.