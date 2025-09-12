https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/fenerbahceden-orta-sahaya-3-aday-1099309653.html

Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Yaz... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin son gününe girilirken takımlar kadrolarına son dokunuşları yapmak için vites artırdı. Fenerbahçe’de ise orta sahaya yapılacak olası transfer için 3 aday öne çıkıyor.Sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarda son güne kadar her şeyin olabileceğinin sinyalini vererek taraftara “8 numara” müjdesini verdi.Fenerbahçe’nin scout listesinde yer alan 3 orta saha oyuncusu şunlar:Fenerbahçe’nin son gün transfer hamlesinde bu üç isimden birini kadrosuna katıp katmayacağı merakla bekleniyor.

