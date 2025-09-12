Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
Fenerbahçe'den orta sahaya 3 aday
© AA / Oğuz Yeter
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Yaz transfer döneminin son gününe girilirken Fenerbahçe, orta saha takviyesi için 3 ismi gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin son gününe girilirken takımlar kadrolarına son dokunuşları yapmak için vites artırdı. Fenerbahçe’de ise orta sahaya yapılacak olası transfer için 3 aday öne çıkıyor.
Sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarda son güne kadar her şeyin olabileceğinin sinyalini vererek taraftara “8 numara” müjdesini verdi.
Fenerbahçe’nin scout listesinde yer alan 3 orta saha oyuncusu şunlar:
Kees Smit (AZ Alkmaar) – 1.85 boyundaki 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Hollanda ekibiyle 9 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hollanda alt yaş milli takımlarında da forma giyen Smit’in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Noah Nartey (Brondby) – 2005 doğumlu Gana asıllı Danimarkalı futbolcu, kulübüyle 59 maça çıkıp 5 gol atarken 9 asist kaydetti.
Jens Hjerto-Dahl (Tromso) – 1.94 boyundaki Norveçli orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe’nin son gün transfer hamlesinde bu üç isimden birini kadrosuna katıp katmayacağı merakla bekleniyor.