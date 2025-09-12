Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/fenerbahceden-orta-sahaya-3-aday-1099309653.html
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Yaz... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T07:47+0300
2025-09-12T07:47+0300
spor
fenerbahçe
tromso
ali koç
domenico tedesco
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099309182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f959434397fbb8303eede0c1a2194678.jpg
Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin son gününe girilirken takımlar kadrolarına son dokunuşları yapmak için vites artırdı. Fenerbahçe’de ise orta sahaya yapılacak olası transfer için 3 aday öne çıkıyor.Sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarda son güne kadar her şeyin olabileceğinin sinyalini vererek taraftara “8 numara” müjdesini verdi.Fenerbahçe’nin scout listesinde yer alan 3 orta saha oyuncusu şunlar:Fenerbahçe’nin son gün transfer hamlesinde bu üç isimden birini kadrosuna katıp katmayacağı merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/turkiye-yari-finale-kitlendi-yunanistan-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1099308765.html
tromso
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099309182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d30ab4a3225d9d8dcae2cc66f1e873ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, tromso, ali koç, domenico tedesco
fenerbahçe, tromso, ali koç, domenico tedesco

Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday

07:47 12.09.2025
© AA / Oğuz YeterFenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Yaz transfer döneminin son gününe girilirken Fenerbahçe, orta saha takviyesi için 3 ismi gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin son gününe girilirken takımlar kadrolarına son dokunuşları yapmak için vites artırdı. Fenerbahçe’de ise orta sahaya yapılacak olası transfer için 3 aday öne çıkıyor.
© AA / Oğuz YeterFenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
© AA / Oğuz Yeter
Sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarda son güne kadar her şeyin olabileceğinin sinyalini vererek taraftara “8 numara” müjdesini verdi.
© AA / Oğuz YeterFenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
Fenerbahçe’den orta sahaya 3 aday
© AA / Oğuz Yeter
Fenerbahçe’nin scout listesinde yer alan 3 orta saha oyuncusu şunlar:
Kees Smit (AZ Alkmaar) – 1.85 boyundaki 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Hollanda ekibiyle 9 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hollanda alt yaş milli takımlarında da forma giyen Smit’in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Noah Nartey (Brondby) – 2005 doğumlu Gana asıllı Danimarkalı futbolcu, kulübüyle 59 maça çıkıp 5 gol atarken 9 asist kaydetti.
Jens Hjerto-Dahl (Tromso) – 1.94 boyundaki Norveçli orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe’nin son gün transfer hamlesinde bu üç isimden birini kadrosuna katıp katmayacağı merakla bekleniyor.
12 Dev Adam, Polonya ile çeyrek finalde: Eurobasket maçı saat kaçta hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
SPOR
Türkiye yarı finale kitlendi: Yunanistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
07:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала