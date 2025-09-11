https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ukraynada-bir-leopard-daha-vuruldu-dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti--1099288624.html
Ukrayna'da bir Leopard daha vuruldu: Dnepropetrovsk'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna'da bir Leopard daha vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu Dnepropetrovks Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankı daha imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Sosnovka köyünün kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1440 asker, Alman yapımı Leopard dahil 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İsrail yapımı çok maksatlı RADA radarı, silah ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 147 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 166 uçak tipi İHA’sını engelledi.
Ukrayna'da bir Leopard daha vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu Dnepropetrovks Bölgesi’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankı daha imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Sosnovka köyünün kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1440 asker, Alman yapımı Leopard dahil 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İsrail yapımı çok maksatlı RADA radarı, silah ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 147 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 166 uçak tipi İHA’sını engelledi.