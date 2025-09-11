https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/letonyadan-rusya-sinirindaki-hava-sahasini-kapatma-karari-1099286313.html

Letonya'dan Rusya sınırındaki hava sahasını kapatma kararı

11.09.2025

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, ülke yönetiminin Rusya ve Belarus sınırındaki hava sahasını tamamen kapatmaya karar verdi.Letonya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu LSM’nin aktardığına göre Spruds, sınır bölgedeki uçuşların 11 Eylül yerel saatle 18:00'den (TSİ ile aynı) itibaren en az bir hafta süreyle yasaklanacağını bildirdi.Daha önce Polonya'nın da Belarus ile sınır bölgesindeki hava sahasını uçuşlara kapattığı bildirilmişti.İHA iddialarıDaha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.

