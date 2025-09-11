https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/turkiyeye-kotu-haber-eylulde-de-kurakligi-hafifletecek-bir-yagis-beklenmiyor-1099281553.html

Uzmanlar uyardı: Türkiye'de Eylül'de de kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor

Yaz aylarını yağışsız geçiren Türkiye'de eylül ayında da 'kuraklığı hafifletecek' bir yağış beklenmiyor. Uzun vadeli tahminlere göre yağışlar normalin altında... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye, ağustos ayında şiddetli kuraklığın etkilerini yaşarken, son 55 yılın en sıcak 4. ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayıyla birlikte yağış beklentileri artarken uzmanlar eylül ayında bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklemediklerini vurguladı. Prof. Dr. Murat Türkeş, "Uzun vadeli tahminler eylülde yağışların genellikle normallerin altında ya da civarında olacağını gösteriyor" derken, "Kötü haber, yeni su yılına yani 2025-2026'ya da Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklıkla gireceğiz. Yeni tarım mevsimine toprak kuru girecek, bu da tarım açısından çok olumsuz" dedi. Türkiye'nin büyük bir bölümünde 'şiddetli kuraklık' vurgusuSon iki yıldır Türkiye'nin büyük bölümünde kısa ve uzun süreli kuraklıkların sürdüğünü belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun tamamında uzun süreli tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar etkili oldu." ifadesini kullandı.Türkeş, ağustos ayı kuraklık haritasına göre, İç Anadolu'nun güneyi, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli yöreleri dışında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde şiddetli kuraklık olduğuna dikkati çekerek, benzer durumun 3 aylık değerlendirmelerde de ortaya çıktığını vurguladı. Öte yandan, standartlaştırılmış yağış-buharlaşma indisine de değinen Türkeş, ağustosta Türkiye genelinde, İç Anadolu'nun güneybatısı ve kısmen Güneybatı Anadolu ile Doğu Karadeniz dışında kalan çok büyük bir bölümünde meteorolojik kuraklığın devam ettiğini aktardı. Türkeş, 12 aylık verilere bakıldığında ise Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Muğla yöresi dışında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde uzun süreli şiddetli kuraklıkların sürdüğünü kaydetti.'2026'ya da Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklıkla gireceğiz'Kuraklığın eylülde de süreceğini vurgulayan Türkeş, şunları kaydetti:Türkeş, Türkiye'de 2023'ten bu yana beri kuraklık yaşandığını anımsatarak, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye en az aynı ölçüde kurak. Türkiye 2023 yılından beri sürekli, özellikle ülkenin batı ve güney yarısında, kuraklıkların alan ve şiddet açısından daha fazla etkili olduğu yılları yaşamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.Karadeniz'in iklimi değişti: Artık Akdeniz iklimi yaşanıyorKuraklığın Karadeniz bölgesindeki etkilerine de değinen Türkeş, iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz ikliminin giderek Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini göstermeye başladığını ifade etti.Türkeş, "Karadeniz'de önümüzdeki 10-15 yıl içinde nemli, ılıman iklim karakterinden Akdeniz iklimine doğru bir dönüşüm olacak. Batı Karadeniz'de bu yıl yaşanan orman yangınları da bunun göstergesi." dedi.Türkiye'nin yanı sıra çevre coğrafyada da benzer tablonun görüldüğüne dikkati çeken Türkeş, "Son bir yılda Balkanlar, Güney Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye'nin kuzeyi, Kafkasların büyük bölümü, Tunus ve Cezayir'de uzun süreli normallerine göre daha sıcak ve kurak koşullar yaşandı. Bu durum toprak neminden hidrolojik su kaynaklarına, tarımdan enerjiye kadar pek çok alanı etkiliyor." uyarısında bulundu.

