Kuraklık etkisini artırıyor: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyede

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki barajlarda su seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Bolu, Edirne, Tekirdağ ve Çankırı’daki barajlarda da su seviyeleri ciddi oranda düştü. Kuraklık ve aşırı sıcaklar, hem içme hem de sulama suyunda sıkıntıya yol açıyor.