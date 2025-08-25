Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Kuraklık etkisini artırıyor: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyede
Kuraklık etkisini artırıyor: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyede
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki barajlarda su seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Bolu, Edirne, Tekirdağ ve Çankırı'daki barajlarda da su seviyeleri ciddi... 25.08.2025
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, baraj, kuraklık, tekirdağ, çankırı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, baraj, kuraklık, tekirdağ, çankırı

Kuraklık etkisini artırıyor: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyede

16:11 25.08.2025 (güncellendi: 16:14 25.08.2025)
Abone ol
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki barajlarda su seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Bolu, Edirne, Tekirdağ ve Çankırı’daki barajlarda da su seviyeleri ciddi oranda düştü. Kuraklık ve aşırı sıcaklar, hem içme hem de sulama suyunda sıkıntıya yol açıyor.
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi yüzde 5'e düştü.

Tekirdağ&#x27;da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı&#x27;nın su seviyesi yüzde 5&#x27;e düştü. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi yüzde 5'e düştü.

© AA / Mesut Karaduman

Sulama alanlarında çatlaklar, adacıklar ve çamur tabakaları oluştu.

Sulama alanlarında çatlaklar, adacıklar ve çamur tabakaları oluştu. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Mesut Karaduman

Sulama alanlarında çatlaklar, adacıklar ve çamur tabakaları oluştu.

© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ’daki Karaiğdemir Barajı da kuraklıktan etkilendi; toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı yüzde 5’e gerileyerek 5 milyon metreküpe düştü

Tekirdağ’daki Karaiğdemir Barajı da kuraklıktan etkilendi; toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı yüzde 5’e gerileyerek 5 milyon metreküpe düştü - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ’daki Karaiğdemir Barajı da kuraklıktan etkilendi; toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı yüzde 5’e gerileyerek 5 milyon metreküpe düştü

© AA / Mehmet Demirci

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören ve Karga köyü üzerine 1980'li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düştü.

Çankırı&#x27;nın Orta ilçesine bağlı Kayıören ve Karga köyü üzerine 1980&#x27;li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı&#x27;nda su seviyesinin düştü. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Mehmet Demirci

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören ve Karga köyü üzerine 1980'li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düştü.

© AA / Mehmet Demirci

Yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Mehmet Demirci

Yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.

© AA / Keşan Belediyesi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda 21 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 1'in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu. Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi.

Edirne&#x27;nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı&#x27;nda 21 Ağustos&#x27;ta yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 1&#x27;in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu. Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Keşan Belediyesi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda 21 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 1'in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu. Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi.

© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.

Bolu&#x27;nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü&#x27;nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.

