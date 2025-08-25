Kuraklık etkisini artırıyor: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyede

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi yüzde 5'e düştü.
Sulama alanlarında çatlaklar, adacıklar ve çamur tabakaları oluştu.
Tekirdağ’daki Karaiğdemir Barajı da kuraklıktan etkilendi; toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı yüzde 5’e gerileyerek 5 milyon metreküpe düştü
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören ve Karga köyü üzerine 1980'li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düştü.
Yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda 21 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 1'in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu. Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi.
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.
