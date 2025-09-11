https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/trump-yonetimi-fbii-siyasallastirmakla-suclaniyor-1099291990.html

Trump yönetimi 'FBI’ı siyasallaştırmakla’ suçlanıyor

Trump yönetimi 'FBI’ı siyasallaştırmakla’ suçlanıyor

ABD’de açılan bir dava dosyasında ‘Beyaz Saray, sadakat testleri uygulayarak FBI’daki kararlar üzerinde olağanüstü bir nüfuz kullanmakla’ suçlandı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nda (FBI) görev yapan üç eski büro yetkilisi tarafından açılan bir davada “Başkan Trump ve müttefiklerinin hedef aldığı ajanların görevden alınması için doğrudan emir verdiği” iddia edildi.Üç eski FBI yetkilisi aynı zamanda “Beyaz Saray’ın siyasi sadakat testleri uygulayarak FBI’daki kararlar üzerinde olağanüstü bir nüfuz kullandığını” önü sürdü. Davacılar, yönetimi kendilerini yasa dışı şekilde görevden almakla suçladı.‘FBI direktörü, emirlerini uyguluyor’Washington’daki Federal Bölge Mahkemesi’nde açılan kapsamlı davada, "Trump’ın en yakın yardımcılarının büroyu yüzyıllık bağımsızlık geleneğinden arındırma çabaları rahatsız edici bir tablo oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.‘Göreve iade davası' açan eski ajanlar 68 sayfalık dava dilekçesinde FBI Direktörü Kash Patel’i, (Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray’daki üst düzey yetkilileri ve Trump’ın iç politika başdanışmanı Stephen Miller’ın emirlerini uygulayan bir aracı’ olarak niteledi.FBI’nı resmi görevleri neler?FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü 1908'de Soruşturma Bürosu adıyla kuruldu. Organizasyonun adı 1935'te Federal Soruşturma Bürosu olarak değiştirildi. Ana binası Washington D.C.’de bulunan FBI’ın resmi görev tanımında öncelikli görevleri şöyle sıralanıyor:

