Kirk suikastı ardından Beyaz Saray'da güvenlik alarmı
Kirk suikastı ardından Beyaz Saray'da güvenlik alarmı
11.09.2025
ABD medyası, Trump yanlısı olarak bilinen politikacı Charlie Kirk suikastının ardından Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Washington Post gazetesinin haberinde, "Beyaz Saray'ın etrafında geniş bir güvenlik çemberi oluşturulduğu görülüyor" ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken Trump, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.Charlie Kirk kimdir?ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu Turning Point USA'in kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. Demokrat Parti taraftarlarıyla tartıştığı videoları çok sayıda izleme topladı.Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan Kirk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'i barışın önünde bir engel olarak nitelendirmişti.Kirk'in Ukrayna çatışmasına ilişkin açıklamaları şöyle:
ABD medyası, Trump yanlısı olarak bilinen politikacı Charlie Kirk suikastının ardından Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Washington Post gazetesinin haberinde, “Beyaz Saray'ın etrafında geniş bir güvenlik çemberi oluşturulduğu görülüyor” ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken Trump, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.
ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu Turning Point USA’in kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. Demokrat Parti taraftarlarıyla tartıştığı videoları çok sayıda izleme topladı.
Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan Kirk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'i barışın önünde bir engel olarak nitelendirmişti.
Kirk'in Ukrayna çatışmasına ilişkin açıklamaları şöyle:
Zelenskiy, ABD'nin barış girişimine direniyor... Potansiyel bir barış planının önünde duran kişi Zelenskiy’in ta kendisi.
Ukrayna'ya silah sevkiyatı fikrinden hoşlanmıyorum.
Trump, Zelenskiy hakkındaki gerçeği biliyor. Zelenskiy, kendi halkını gereksiz yere katliama sürükleyen bir CIA kuklası.
Kırım (Rusya'dan) alınamaz, nokta.
Kırım her zaman Rusya'nın bir parçasıydı. Asla teslim edilmemeliydi.