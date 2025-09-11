Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/kirk-suikasti-ardindan-beyaz-sarayda-guvenlik-alarmi-1099274953.html
Kirk suikastı ardından Beyaz Saray'da güvenlik alarmı
Kirk suikastı ardından Beyaz Saray'da güvenlik alarmı
Sputnik Türkiye
ABD’de muhafazakar politikacı Kirk'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’ın güvenlik çemberine alındığı belirtildi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T07:24+0300
2025-09-11T07:32+0300
dünya
abd
charlie kirk
suikast
suikast girişimi
donald trump
abd demokrat parti
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099274526_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_02147d6d787cc7569050c37b72aa5615.jpg
ABD medyası, Trump yanlısı olarak bilinen politikacı Charlie Kirk suikastının ardından Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Washington Post gazetesinin haberinde, “Beyaz Saray'ın etrafında geniş bir güvenlik çemberi oluşturulduğu görülüyor” ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken Trump, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.Charlie Kirk kimdir?ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu Turning Point USA’in kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. Demokrat Parti taraftarlarıyla tartıştığı videoları çok sayıda izleme topladı.Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan Kirk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'i barışın önünde bir engel olarak nitelendirmişti.Kirk'in Ukrayna çatışmasına ilişkin açıklamaları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/abdde-bayraklar-yariya-indi-charlie-kirkun-katil-zanlisi-yakalandi-1099272892.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099274526_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_930517eca465df8e08b755574b0adbce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, charlie kirk, suikast, suikast girişimi, donald trump, abd demokrat parti, ukrayna, vladimir zelenskiy
abd, charlie kirk, suikast, suikast girişimi, donald trump, abd demokrat parti, ukrayna, vladimir zelenskiy

Kirk suikastı ardından Beyaz Saray'da güvenlik alarmı

07:24 11.09.2025 (güncellendi: 07:32 11.09.2025)
© AP Photo / John LocherCharlie Kirk
Charlie Kirk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / John Locher
Abone ol
ABD’de muhafazakar politikacı Kirk'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’ın güvenlik çemberine alındığı belirtildi.
ABD medyası, Trump yanlısı olarak bilinen politikacı Charlie Kirk suikastının ardından Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Washington Post gazetesinin haberinde, “Beyaz Saray'ın etrafında geniş bir güvenlik çemberi oluşturulduğu görülüyor” ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken Trump, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Charlie Kirk kimdir?

ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu Turning Point USA’in kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. Demokrat Parti taraftarlarıyla tartıştığı videoları çok sayıda izleme topladı.
Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan Kirk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'i barışın önünde bir engel olarak nitelendirmişti.
Kirk'in Ukrayna çatışmasına ilişkin açıklamaları şöyle:
Zelenskiy, ABD'nin barış girişimine direniyor... Potansiyel bir barış planının önünde duran kişi Zelenskiy’in ta kendisi.
Ukrayna'ya silah sevkiyatı fikrinden hoşlanmıyorum.
Trump, Zelenskiy hakkındaki gerçeği biliyor. Zelenskiy, kendi halkını gereksiz yere katliama sürükleyen bir CIA kuklası.
Kırım (Rusya'dan) alınamaz, nokta.
Kırım her zaman Rusya'nın bir parçasıydı. Asla teslim edilmemeliydi.
Charlie Kirk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
DÜNYA
ABD'de bayraklar yarıya indi: Charlie Kirk'ün katil zanlısı yakalandı
02:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала