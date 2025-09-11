Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/trabzonsporun-yeni-kalecisi-onana-kente-geldi-fenerbahce-macina-hazirim-1099299738.html
Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'
Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, dünyaca ünlü bir ismi transfer etti. Bordo-mavililer, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T18:10+0300
2025-09-11T18:10+0300
spor
fenerbahçe
trabzon
trabzon valiliği
trabzon emniyet müdürlüğü
trabzon büyükşehir belediyesi
trabzonspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099299564_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_6a06db237ecd1acdec25a506f23da15a.jpg
Trabzonspor, Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onana, “Trabzonspor’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir projeye başlıyorum ve insanların sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Fenerbahçe maçına da hazırım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/fenerbahce--trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1099291178.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099299564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34405c4891b3fdddb06dc5f3d4669d3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzonspor
fenerbahçe, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzonspor

Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'

18:10 11.09.2025
© AA / Enes SansarAndre Onana
Andre Onana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA / Enes Sansar
Abone ol
Trabzonspor, dünyaca ünlü bir ismi transfer etti. Bordo-mavililer, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrolleri ve resmi imza için Trabzon’a gelirken, Fenerbahçe maçına hazır olduğunu belirtti.
Trabzonspor, Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onana, “Trabzonspor’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir projeye başlıyorum ve insanların sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Fenerbahçe maçına da hazırım” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
SPOR
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала