Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'

Trabzonspor, dünyaca ünlü bir ismi transfer etti. Bordo-mavililer, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Trabzonspor, Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onana, “Trabzonspor’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir projeye başlıyorum ve insanların sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Fenerbahçe maçına da hazırım” ifadelerini kullandı.

