https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/trabzonsporun-yeni-kalecisi-onana-kente-geldi-fenerbahce-macina-hazirim-1099299738.html
Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'
Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, dünyaca ünlü bir ismi transfer etti. Bordo-mavililer, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T18:10+0300
2025-09-11T18:10+0300
2025-09-11T18:10+0300
spor
fenerbahçe
trabzon
trabzon valiliği
trabzon emniyet müdürlüğü
trabzon büyükşehir belediyesi
trabzonspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099299564_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_6a06db237ecd1acdec25a506f23da15a.jpg
Trabzonspor, Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onana, “Trabzonspor’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir projeye başlıyorum ve insanların sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Fenerbahçe maçına da hazırım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/fenerbahce--trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1099291178.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099299564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34405c4891b3fdddb06dc5f3d4669d3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzonspor
fenerbahçe, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzonspor
Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana kente geldi: 'Fenerbahçe maçına hazırım'
Trabzonspor, dünyaca ünlü bir ismi transfer etti. Bordo-mavililer, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrolleri ve resmi imza için Trabzon’a gelirken, Fenerbahçe maçına hazır olduğunu belirtti.
Trabzonspor, Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onana, “Trabzonspor’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir projeye başlıyorum ve insanların sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Fenerbahçe maçına da hazırım” ifadelerini kullandı.