Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

11.09.2025, Sputnik Türkiye

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün'ün yöneteceğini açıkladı.

Süper Lig kapsamında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.Maç pazar günü oynanacakSüper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek olanı Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını pazar akşamı Kadıköy'de paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçta Ozan Ergün'ün görev alacağını açıkladı. Ergün’ün yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay oldu.

