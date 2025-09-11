Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/fenerbahce--trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1099291178.html
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün'ün yöneteceğini açıkladı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T14:10+0300
2025-09-11T14:10+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089843323_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_61a45317076d8020e8b2b55a2888016d.jpg
Süper Lig kapsamında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.Maç pazar günü oynanacakSüper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek olanı Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını pazar akşamı Kadıköy'de paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçta Ozan Ergün'ün görev alacağını açıkladı. Ergün’ün yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahcede-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-mu-domenico-tedesco-sari-lacivertliler-icin-mi-1099233684.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089843323_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_95ad228fc169bca2f39508d4954f3544.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe trabzonspor maçı ne zaman, fenerbahçe trabzonspor maçı nerede oynanacak, fenerbahçe trabzonspor hakemi kim oldu
fenerbahçe trabzonspor maçı ne zaman, fenerbahçe trabzonspor maçı nerede oynanacak, fenerbahçe trabzonspor hakemi kim oldu

Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

14:10 11.09.2025
© AATrabzonspor-Fenerbahçe
Trabzonspor-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA
Abone ol
TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün'ün yöneteceğini açıkladı.
Süper Lig kapsamında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

Maç pazar günü oynanacak

Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek olanı Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını pazar akşamı Kadıköy'de paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçta Ozan Ergün'ün görev alacağını açıkladı. Ergün’ün yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay oldu.
Domenico Tedesco - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
SPOR
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Domenico Tedesco kimdir?
9 Eylül, 16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала