Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
11.09.2025
Süper Lig kapsamında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.Maç pazar günü oynanacakSüper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek olanı Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını pazar akşamı Kadıköy'de paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçta Ozan Ergün'ün görev alacağını açıkladı. Ergün’ün yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay oldu.
