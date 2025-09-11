https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/tmsf-can-holdinge-bagli-121-sirkete-kayyum-olarak-atandi-yokten-bilgi-universitesi-aciklamasi-1099281215.html
Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum atandı: Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji için açıklama geldi
Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum atandı: Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji için açıklama geldi
TMSF, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum atadı. Sürece İstanbul Bilgi...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.TMSF’den yapılan açıklamada, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir” denildi.Bilgi Üniversitesi sürece dahil edildiYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sürece dahil edildiğini açıkladı.Özvar şunları kaydetti:“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.”'Eğitim kesintiye uğramayacak'Özvar, üniversitede öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler için endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti:“Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.”MEB’den Doğa Koleji açıklamasıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) da soruşturma kapsamında adı geçen Doğa Koleji ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki Doğa Koleji özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir.”
Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum atandı: Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji için açıklama geldi
11:34 11.09.2025 (güncellendi: 11:51 11.09.2025)
TMSF, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum atadı. Sürece İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji de dahil edildi. YÖK ve MEB'den, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek” açıklaması geldi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.
TMSF’den yapılan açıklamada, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir” denildi.
Bilgi Üniversitesi sürece dahil edildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sürece dahil edildiğini açıkladı.
Özvar şunları kaydetti:
“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.”
'Eğitim kesintiye uğramayacak'
Özvar, üniversitede öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler için endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti:
“Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.”
MEB’den Doğa Koleji açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da soruşturma kapsamında adı geçen Doğa Koleji ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki Doğa Koleji özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.
Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir.”