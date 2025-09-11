https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/tarihin-en-olumcul-saldirisi-11-eylul-z-kusagi-icin-ne-anlama-geliyor-1099273837.html

'Tarihin en ölümcül saldırısı': 11 Eylül Z kuşağı için ne anlama geliyor?

ABD ve dünya tarihinin en kanlı saldırılarından biri olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının üzerinden 24 yıl geçti. New York, Washington D.C. ve Pensilvanya'da düzenlenen saldırılar, yalnızca ABD'yi değil, tüm dünyayı derinden etkiledi. Ancak artık farklı bir nesil var: Z Kuşağı.1997 ve sonrası doğanları kapsayan Z kuşağı,11 Eylül olduğunda ya çok küçüktüler hatta büyük bir kısmı doğmamıştı. Dolayısıyla olayları genellikle okulda, televizyonda veya internetten öğrendiler.Z kuşağı için çok geçmişte yaşanmış önemli bir olay olan 11 Eylül, aslında en çok onları etkiledi. Çünkü onların normali 11 Eylül sonrası oldu. Özellikle güvenlik politikaları bu saldırıların ardından değişmişti.11 Eylül Z kuşağı için ne anlama geliyor?Bazı gençler 11 Eylül’ü, dünya güvenliğinin değiştiği önemli bir olay olarak görürken, bazıları ise bu olayı daha çok ABD'ye ait bir durum olarak düşünebiliyor. Aynı zamanda Z kuşağının ilgilendiği konular arasında günümüzdeki savaşlar ve krizlerin daha fazla yer alıyor.11 Eylül'de neler olmuştu?ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

