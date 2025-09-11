https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/abdde-bayraklar-yariya-indi-charlie-kirkun-katil-zanlisi-yakalandi-1099272892.html

ABD'de bayraklar yarıya indi: Charlie Kirk'ün katil zanlısı yakalandı

ABD'de Trump yanlısı olarak bilinen politikacı Charlie Kirk'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

FBI Direktörü Kash Patel, ABD'li muhafazakar politikacı ve aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısının gözaltına alındığını duyurdu."Charlie Kirk'ün hayatına mal olan korkunç silahlı saldırının faili artık gözaltında" diyen Patel, FBI ile iş birliği için Utah'taki yerel ve eyalet yetkililerine teşekkür etti. Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, Kirk'ün katilinin, olay yerindne uzak bir mesafeden çatıdan ateş etmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Mason, basın toplantısında konuşurken "Muhtemelen bir çatıdan... Çatıdan uzun mesafeli bir atış" yorumunda bulundu.Utah Valisi Spencer Cox yaptığı bir açıklamada "Şu anda, saldırıda ikinci bir kişinin parmağı olduğuna inanmamızı sağlayacak bir bilgi yok" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde vurulduğu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından bayrakların pazar günü saat 22:00'ye kadar ülke genelinde yarıya indirilmesi talimatı verdi. Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetti.Charlie Kirk kimdir?Turning Point USA kuruluşunun kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. *Turning Point USA ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu.

