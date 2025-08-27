Türkiye
İsrail, Şam'ın güneyine saldırdı: Suriye Ordusu kayıplar verdi
İsrail, Şam'ın güneyine saldırdı: Suriye Ordusu kayıplar verdi
dünya
ortadoğu
i̇srail
şam
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
drone
dronesavar
fpv drone
İsrail’in Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetti.Savunma bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Şam yakınlarında bir saldırıda üç asker hayatını kaybetti. Yetkili, “Bir İsrail dronu, Şam’ın batısındaki Kisva’da Suriye ordusunun 44. tugayına ait askeri binalardan birini hedef alarak üç askeri öldürdü” dedi.Suriye haber ajansı ise Golan Tepeleri’nin Suriye kontrolündeki tarafında bulunan Taranja köyündeki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, bir gencin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Suriye Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail’in son saldırıları sonucunda bir gencin ölmesini' kınayarak, İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki bir kasabaya girmesini, sivillere yönelik tutuklama operasyonlarını ve Hermon Dağı'yla tampon bölgedeki yasadışı varlıklarını sürdürme açıklamalarını da eleştirdi. Bakanlık açıklamasında, “Bu saldırgan uygulamalar, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olup, bölgedeki barış ve güvenlik için doğrudan bir tehdittir” ifadeleri yer aldı.
i̇srail
şam
suriye
ortadoğu, i̇srail, şam, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, drone, dronesavar, fpv drone, asker, yabancı asker, suriye, suriye hükümeti, suriye ordusu
00:56 27.08.2025
İsrail’in saldırıları sonucu, Suriye’nin güneyinde 3 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti. Şam yakınlarındaki Kisva’da bir askeri bina ve Golan Tepeleri’ndeki bir ev İsrail dronları tarafından hedef alındı.
İsrail’in Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetti.
Savunma bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Şam yakınlarında bir saldırıda üç asker hayatını kaybetti. Yetkili, “Bir İsrail dronu, Şam’ın batısındaki Kisva’da Suriye ordusunun 44. tugayına ait askeri binalardan birini hedef alarak üç askeri öldürdü” dedi.
Suriye haber ajansı ise Golan Tepeleri’nin Suriye kontrolündeki tarafında bulunan Taranja köyündeki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, bir gencin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail’in son saldırıları sonucunda bir gencin ölmesini' kınayarak, İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki bir kasabaya girmesini, sivillere yönelik tutuklama operasyonlarını ve Hermon Dağı'yla tampon bölgedeki yasadışı varlıklarını sürdürme açıklamalarını da eleştirdi.
Bakanlık açıklamasında, “Bu saldırgan uygulamalar, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olup, bölgedeki barış ve güvenlik için doğrudan bir tehdittir” ifadeleri yer aldı.
