https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/suriye-cumhurbaskani-sara-abdye-gidiyor-1099293227.html
Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, ABD’ye gidiyor
Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, ABD’ye gidiyor
Sputnik Türkiye
Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek. Ziyaret Suriye’nin genel kurula cumhurbaşkanı düzeyinde... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T15:21+0300
2025-09-11T15:21+0300
2025-09-11T15:30+0300
dünya
ahmed eş-şara
abd
new york
bm genel kurulu
suriye
sana
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094357613_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b35356ce02bca69beaed1d2b7fc63573.png
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre 22-30 Eylül tarihleri arasında New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak için ABD’ye gideceği bildirilenŞara’ya Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile üst düzey bir diplomatik heyet eşlik edecek.SANA’ya göre Suriye’nin cumhurbaşkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılımı 1967 yılından bu yana ilk kez gerçekleşecek olup, BM Yüksek Düzey Haftası’na katılımı ilk kez gerçekleşmiş olacak.‘İkili görüşmeler gerçekleştirecek’Haberde ayrıca “Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı, birçok toplantı ve etkinliklere katılacak, ayrıca Genel Kurul çalışmalarına iştirak eden devlet liderleri ve heyet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/trump-yonetimi-fbii-siyasallastirmakla-suclaniyor-1099291990.html
new york
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094357613_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_3a2436bc1fcd2b5c39f7b554b1d031f1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmed eş-şara, abd, new york, bm genel kurulu, suriye, sana, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ahmed eş-şara, abd, new york, bm genel kurulu, suriye, sana, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, ABD’ye gidiyor
15:21 11.09.2025 (güncellendi: 15:30 11.09.2025)
Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek. Ziyaret Suriye’nin genel kurula cumhurbaşkanı düzeyinde 1967’den beri ilk katılımı olacak.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre 22-30 Eylül tarihleri arasında New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak için ABD’ye gideceği bildirilenŞara’ya Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile üst düzey bir diplomatik heyet eşlik edecek.
SANA’ya göre Suriye’nin cumhurbaşkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılımı 1967 yılından bu yana ilk kez gerçekleşecek olup, BM Yüksek Düzey Haftası’na katılımı ilk kez gerçekleşmiş olacak.
‘İkili görüşmeler gerçekleştirecek’
Haberde ayrıca “Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı, birçok toplantı ve etkinliklere katılacak, ayrıca Genel Kurul çalışmalarına iştirak eden devlet liderleri ve heyet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek” denildi.