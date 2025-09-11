https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/suriye-cumhurbaskani-sara-abdye-gidiyor-1099293227.html

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye gidiyor

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, ABD’ye gidiyor

11.09.2025

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre 22-30 Eylül tarihleri arasında New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak için ABD’ye gideceği bildirilenŞara’ya Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile üst düzey bir diplomatik heyet eşlik edecek.SANA’ya göre Suriye’nin cumhurbaşkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılımı 1967 yılından bu yana ilk kez gerçekleşecek olup, BM Yüksek Düzey Haftası’na katılımı ilk kez gerçekleşmiş olacak.‘İkili görüşmeler gerçekleştirecek’Haberde ayrıca “Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı, birçok toplantı ve etkinliklere katılacak, ayrıca Genel Kurul çalışmalarına iştirak eden devlet liderleri ve heyet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek” denildi.

