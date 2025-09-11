https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/sartlar-aciklandi-istanbulda-30-yasindan-buyuk-ogrenciler-ulasim-indirimden-nasil-faydalanacak-1099297382.html
Şartlar açıklandı: İstanbul'da 30 yaşından büyük öğrenciler ulaşım indirimden nasıl faydalanacak?
11.09.2025
İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indiriminden faydalanmak isteyen 30 yaş üstü öğrencilerle ilgili karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, 30 yaşından gün alan yüksek lisans ve üstü üniversite öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışmadıklarını ve aktif eğitim gördüklerini ispatlamaları halinde öğrenci indiriminden faydalanması kararlaştırıldı.30 yaş üstü öğrenciler toplu taşımada indirimden faydalanabilecek mi?İBB Meclisi'nde, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda aldığı 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşüldü.Bu kapsamda, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde, "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edildi.Toplu taşımada indirimden faydalanmanın şartları ne oldu?Yönetmelik revizesinde, 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirildi.AK Parti Grubu itiraz ettiAK Parti Grubu'nun yönetmelik revizesindeki karara gündem maddesinde koyduğu şerhte, "Alınan kararla, öğrenci statüsüne sahip kişilere sağlanan indirim hakkının 30 yaş ve üzerindeki öğrenciler açısından sadece yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerle şarta bağlı olarak sınırlandırılması, 30 yaş üstü lisans öğrencilerinin öğrenci indiriminden faydalandırılmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olması, bu konuda alınan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2025/798 numaralı kararının tam olarak uygulanmaması, ayrıca belirli kesimlerin indirimli ve ücretsiz faydalanma haklarının kaldırılması sebebiyle karara katılmıyoruz." ifadelerine yer verildi.Meclis'te yapılan oylamada, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesi, AK Parti Grubu'nun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
17:16 11.09.2025 (güncellendi: 17:22 11.09.2025)
İstanbul'da 30 yaşından gün alan alan yüksek lisans ve üstü üniversite öğrencilerinin toplu taşımada indirimden faydalanması için şartlar açıklandı. Buna göre, SGK bünyesinde çalışmayacaklar ve aktif öğrenci olduklarını kanıtlayacaklar.
30 yaş üstü öğrenciler toplu taşımada indirimden faydalanabilecek mi?
30 yaş üstü öğrenciler toplu taşımada indirimden faydalanabilecek mi?
İBB Meclisi'nde, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda aldığı 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşüldü.
Bu kapsamda, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde, "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edildi.
Toplu taşımada indirimden faydalanmanın şartları ne oldu?
Yönetmelik revizesinde, 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirildi.
AK Parti Grubu itiraz etti
AK Parti Grubu'nun yönetmelik revizesindeki karara gündem maddesinde koyduğu şerhte, "Alınan kararla, öğrenci statüsüne sahip kişilere sağlanan indirim hakkının 30 yaş ve üzerindeki öğrenciler açısından sadece yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerle şarta bağlı olarak sınırlandırılması, 30 yaş üstü lisans öğrencilerinin öğrenci indiriminden faydalandırılmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olması, bu konuda alınan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2025/798 numaralı kararının tam olarak uygulanmaması, ayrıca belirli kesimlerin indirimli ve ücretsiz faydalanma haklarının kaldırılması sebebiyle karara katılmıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Meclis'te yapılan oylamada, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesi, AK Parti Grubu'nun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.