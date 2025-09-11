https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/real-madridde-yildiz-futbolcu-bellingham-sakatliktan-donuyor-arda-gulerin-ilk-11-sansi-ne-olacak---1099274822.html
Real Madrid'de yıldız futbolcu Bellingham sakatlıktan dönüyor: Arda Güler'in ilk 11 şansı ne olacak?
Jude Bellingham’ın dönüşü sonrası Arda Güler’in yedek kulübesine çekileceği iddia edilmişti. İspanyol basını, Xabi Alonso’nun milli futbolcu için verdiği... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Real Madrid’de son dönemde form grafiğini yükselten Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan genç futbolcu, Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı buldu ve performansıyla dikkat çekti.Ancak Jude Bellingham’ın sakatlığını atlatması, Arda Güler’in ilk 11’deki konumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. İspanyol basınına göre, Bellingham’ın sahalara dönmesine rağmen Arda Güler birçok maçta ilk 11’de görev yapmayı sürdürecek.Xabi Alonso’nun milli futbolcunun performansından oldukça memnun olduğu ve oyun planında ona özel bir rol verdiği aktarıldı. Bu kararın, sezonun geri kalanında Arda Güler’in daha da istikrarlı bir şekilde sahada olacağı anlamına geldiği yorumları yapılıyor.
Real Madrid’de son dönemde form grafiğini yükselten Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.
Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan genç futbolcu, Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı buldu ve performansıyla dikkat çekti.
Ancak Jude Bellingham’ın sakatlığını atlatması, Arda Güler’in ilk 11’deki konumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. İspanyol basınına göre, Bellingham’ın sahalara dönmesine rağmen Arda Güler birçok maçta ilk 11’de görev yapmayı sürdürecek.
Xabi Alonso’nun milli futbolcunun performansından oldukça memnun olduğu ve oyun planında ona özel bir rol verdiği aktarıldı. Bu kararın, sezonun geri kalanında Arda Güler’in daha da istikrarlı bir şekilde sahada olacağı anlamına geldiği yorumları yapılıyor.