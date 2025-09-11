https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/real-madridde-yildiz-futbolcu-bellingham-sakatliktan-donuyor-arda-gulerin-ilk-11-sansi-ne-olacak---1099274822.html

Real Madrid'de yıldız futbolcu Bellingham sakatlıktan dönüyor: Arda Güler'in ilk 11 şansı ne olacak?

Real Madrid'de yıldız futbolcu Bellingham sakatlıktan dönüyor: Arda Güler'in ilk 11 şansı ne olacak?

Sputnik Türkiye

Jude Bellingham’ın dönüşü sonrası Arda Güler’in yedek kulübesine çekileceği iddia edilmişti. İspanyol basını, Xabi Alonso’nun milli futbolcu için verdiği... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T07:24+0300

2025-09-11T07:24+0300

2025-09-11T07:24+0300

spor

arda güler

real madrid

jude bellingham

xabi alonso

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098956785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc31b00d4f6d790ef854b26647279bc3.jpg

Real Madrid’de son dönemde form grafiğini yükselten Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan genç futbolcu, Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı buldu ve performansıyla dikkat çekti.Ancak Jude Bellingham’ın sakatlığını atlatması, Arda Güler’in ilk 11’deki konumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. İspanyol basınına göre, Bellingham’ın sahalara dönmesine rağmen Arda Güler birçok maçta ilk 11’de görev yapmayı sürdürecek.Xabi Alonso’nun milli futbolcunun performansından oldukça memnun olduğu ve oyun planında ona özel bir rol verdiği aktarıldı. Bu kararın, sezonun geri kalanında Arda Güler’in daha da istikrarlı bir şekilde sahada olacağı anlamına geldiği yorumları yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/osimhen-yok-gozler-eyupspor-maci-oncesi-3-isme-cevrildi-1099245455.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, jude bellingham, xabi alonso