Osimhen yok: Gözler Eyüpspor maçı öncesi 3 isme çevrildi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ruanda maçında sol ayak bileğine darbe alan ve kaval kemiğinde morluk oluşan Victor Osimhen dün İstanbul'a geldi. Nijeryalı yıldızın hastanede MR'ı çekildi ve Osimhen, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor'a karşı kesin forma giyemeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda forvet hattı için 3 alternatif oyuncu belirledi: Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai.
