Polonya, İHA olayıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep etti
Sputnik Türkiye
11.09.2025
00:47 11.09.2025
BM Genel Kurulu
© AA / Cem Özdel
Polonya'nın, sınırını geçtiği iddia edilen insansız hava araçları (İHA) olayının ardından BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiği bildirildi.
BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanlığını devralan Güney Kore temsilciliğinden yapılan açıklamada, Polonya’nın, hava sahasında meydana gelen İHA olayının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yapmasını talep ettiği belirtildi.
Talebin Polonya tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağının şu anda değerlendirildiği kaydedildi.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.
