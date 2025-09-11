https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/pasinyan-ermenistanin-nato-ile-isbirligi-onemli-1099299869.html

Paşinyan: Ermenistan'ın NATO ile işbirliği önemli

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan’ın NATO da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096518950_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_900278f9ee61e7cf873eb2b7524ee461.jpg

Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Erivan'ı ziyaret eden Kuzey Atlantik İttifakı nezdinde akredite büyükelçilerle yaptığı görüşmede, Erivan'ın uluslararası ortaklarla, özellikle NATO ile işbirliğinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Başbakan, Ermenistan'ın uluslararası ortaklarla, özellikle NATO ile işbirliğine büyük önem verdiğini ve bunun da bölgedeki (Güney Kafkasya) güvenlik ve istikrar gündeminin ilerlemesine katkıda bulunduğunu vurguladı” denildi.Paşinyan’ın Ermenistan'ın ‘barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik’ politikasından bahsettiği ve bu bağlamda 8 Ağustos'ta Bakü ile Erivan arasında imzalanan Washington Deklarasyonu'na ve barış anlaşmasının paraflanmasına değindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Görüşmede Ermenistan ile NATO arasındaki ortaklık konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada “Taraflar, işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bölgesel güvenlik, Ermenistan'daki reform gündemi ve uluslararası ortaklarla işbirliğinin genişletilmesi ile ilgili bir dizi konuda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.Ermenistan ile NATO ülkeleri arasında Aralık 2005'te Bireysel Ortaklık Eylem Planı imzalanmıştı. Ermenistan'ın bu plana katılımı, bölgesel güvenlik, bu güvenlik stratejisinin geliştirilmesi, Ermenistan'ın askeri doktrininin geliştirilmesi, savunma ve bütçe planlama sürecinin iyileştirilmesi ve diğer konularda NATO ile periyodik istişareleri öngörüyor.

