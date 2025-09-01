Kerem Aktürkoğlu eleştirilere yanıt verdi: 'İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri'
22:46 01.09.2025 (güncellendi: 23:23 01.09.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu imza töreni sonrası yaptığı açıklamalarda dün kullandığı 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' ifadeleriyle ilgili konuştu. Aktürkoğku, 'kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacı olmadığını' dile getirdi.
Fenerbahçe milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Aktürkoğlu sarı-lacivertli kulüpte 9 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'den Aktürkoğlu ile ilgili şu açıklama geldi:
"Kulübümüz, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Portekiz'in Benfica Kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."
Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Kerem Aktürkoğlu "Ben niye, 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' dedim biliyor musunuz?" diye sorarak şu değerlendirmede bulundu:
"Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100'ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve başkanımıza 'Oynayacağım.' dedim. Bana başkanımız, 'Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.' dedi. Sayın Hakan Safi de bana, 'Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.' dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdi ve başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, 'Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın' dedi."
"İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri" ifadesiyle sözerline devam eden Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi:
Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim."