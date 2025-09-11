https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/murat-bakan-o-barikatlari-plakasiz-araclarla-yabanci-uyruklu-sahislar-tasidi-1099285887.html
Murat Bakan: 'O barikatları plakasız araçlarla yabancı uyruklu şahıslar taşıdı'
CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı'na verdiği soru önergesi hakkında Radyo Sputnik'te konuştu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki polis ablukasını TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, soru önergesinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne polis barikatı getiren plakasız araçlar kime/ hangi kuruma aittir? Bu araçların plakasız olmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.CHP Genel Başkanı Murat Bakan, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in görevlendirilmesinin üzerine, 8 Eylül Pazartesi günü CHP İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu önergede, şu ifadelere yer verdi:"Basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görülmüştür. Bu araçlarda ayrıca yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kişilerin emniyet görevlileriyle hareket ettiği yönünde görüntüler bulunmaktadır. Bu durum, hem kamu güvenliği hem de emniyetin saygınlığı açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Plakasız araçların kullanılması, bu araçların taşıdıkları kişilerin kimliği ve bu kişilerin güvenlik güçleriyle bağlantıları konularında kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir.”Murat Bakan’ın önergesinde, şu sorular yer aldı:“CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne polis barikatı getiren plakasız araçlar kime/ hangi kuruma aittir? Bu araçların plakasız olmasının gerekçesi nedir? Polis barikatlarını taşıyan plakasız araçların kullanımına kim veya hangi kurum tarafından izin verilmiştir? Söz konusu araçlarda bulunan onlarca yabancı uyruklu kişi kimlerdir? Bu kişiler, Türkiye’de hangi statüyle bulunmaktadır? Bu kişiler, sığınmacı mıdır? Yasadışı göçmen midir? Bu kişiler, yabancı uyruklu öğrenci midir? Bu kişiler, ikamet izni ve/veya çalışma izniyle ülkemizde bulunan yabancılar mıdır? Bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan kişiler var mıdır? Bu kişiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirmesi bulunmakta mıdır? Bu şahıslar taşeron işçi ise güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır? Hangi sıfatla çalıştırılmaktadır? Şirket işçisi ise neden polis gözetiminde taşınmaktadır? Plakasız araçların kamu düzeni ve güvenliği açısından oluşturduğu riskler hakkında Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma veya inceleme başlatılmış mıdır?”Konuya ilişkin Radyo Sputnik’te gazeteci Mustafa Hoş’un hazırlayıp sunduğu Yol Arkadaşı programına konuk olan Murat Bakan, şunları söyledi:Diğer yandan parti binası önünde vatandaşa ve siyasilere müdahale eden kalkanlı ve siyah tişörtlü kişiler konusuna da değinen Murat Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı'na verdiği soru önergesi hakkında Radyo Sputnik'te konuştu.
Konuya ilişkin Radyo Sputnik’te gazeteci Mustafa Hoş’un hazırlayıp sunduğu Yol Arkadaşı programına konuk olan Murat Bakan, şunları söyledi:
“Partimizin eski il binası polis ablukasına alındı. 12 Eylül'de CHP kapatılırken bile böyle bir şey olmamıştı. Polis barikatlarını kurmaya gelen plakasız araçlardan, Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişiler çıktı. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de Göç İdaresi'nin bağlı olduğu kurumdur. Yasadışı göçmenleri sınır dışı etmekle sorumlu olan kurum İçişleri Bakanlığı'dır. Hala daha sınırlarımızdan ciddi anlamda Afgan kökenli kişilerin sınır geçişleri devam ediyor. Yasadışı göçle mücadele etmesi gereken bakanlık, polis barikatlarını bu kişilere kurduruyor ve plakasız araç kullanıyorlar. Türkiye'de plakasız aracı devlet bile kullanamaz. Ben bunları İçişleri Bakanı'na sordum."
Diğer yandan parti binası önünde vatandaşa ve siyasilere müdahale eden kalkanlı ve siyah tişörtlü kişiler konusuna da değinen Murat Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce Süleyman Soylu'ya soru önergesi vermiştim. Jandarma'da tarikat ve cemaat mensubu personeller, kendi renklerinde takke takıyordu. Siyahin Menzil Tarikatı'nın rengi olduğunu biliyoruz. Bu siyah tişörtlüler Emniyet içinde devlet yerine şeyhe bağlı kişiler mi' diye sorgulamak isterim. 'Jandarma olabilirler ama orası Jandarma bölgesi değil, polis bölgesi. İçişleri Bakanı'nın onların kim olduğunu açıklaması lazım. Üzerinde hiçbir ibare olmayan siyah tişörtlü, kalkanlı kişiler toplumsal olaya müdahale edemez."